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    The NAGA Group: SMC Research Reaffirms Speculative Buy, EUR 10.00 Target

    SMC Research sees strong upside for The NAGA Group AG as profitability improves, AI solutions scale, and new products like NAGA One and Social Feed 2.0 drive future growth.

    The NAGA Group: SMC Research Reaffirms Speculative Buy, EUR 10.00 Target
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SMC Research maintained its “Speculative Buy” rating for The NAGA Group AG.
    • The price target remains unchanged at EUR 10.00, implying 204% upside from the EUR 3.29 closing price on 10 August 2026.
    • NAGA’s EBITDA rose by 47% to EUR 4.4 million in the first half of 2026.
    • The company achieved net profit of EUR 0.9 million, marking its first profitable half-year.
    • Analysts highlighted efficiency gains, improved client quality, increasing use of AI-supported solutions, and the ongoing development of the NAGA One product offering.
    • Future growth is expected to be supported by initiatives including a new partner portal, Social Feed 2.0, and expanded client acquisition in the crypto market.

    The price of The Naga Group at the time of the news was 3,1300EUR and was down -5,72 % compared with the previous day.


    The Naga Group

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    ISIN:DE000A41YCM0WKN:A41YCM
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