Neuer Milliardenmarkt? Novo startet erstes Wochen-Insulin in den USA

Der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordisk bringt sein Insulinpräparat Awiqli nach der FDA-Zulassung Anfang des Jahres in den USA auf den Markt. Dies gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Awiqli ist das erste Basalinsulin in den USA für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes, das nur einmal wöchentlich verabreicht wird. Das Medikament wird in über 70.000 Apotheken landesweit erhältlich sein. Die Behandlung reduziert die Anzahl der Basalinsulin-Injektionen von sieben auf eine pro Woche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die FDA hatte Awiqli bereits im März zugelassen. Das Präparat mit dem Wirkstoff Insulin icodec soll durch seine lange Wirkdauer die Behandlung deutlich vereinfachen. In den Zulassungsstudien senkte Awiqli den Langzeitblutzucker mindestens vergleichbar stark wie täglich verabreichte Basalinsuline.

Die US-Zulassung gilt allerdings nur für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes. Bei Typ-1-Diabetes hatte die FDA wegen eines erhöhten Risikos für Unterzuckerungen Bedenken. Für Novo Nordisk ist der Marktstart dennoch strategisch wichtig: Der Konzern stärkt damit sein traditionelles Insulingeschäft und verschafft sich zugleich einen Vorsprung vor Eli Lilly, das ebenfalls an einem einmal wöchentlich zu verabreichenden Basalinsulin arbeitet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 41,43EUR auf Tradegate (11. August 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

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