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    Besonders beachtet!

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    ASML Holding NV NY Aktie überzeugt mit Kursplus - 11.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ASML Holding NV NY Aktie bisher um +2,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding NV NY Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding NV NY Aktie überzeugt mit Kursplus - 11.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    ASML Holding NV ist führender Anbieter von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind EUV- und DUV-Belichtungsmaschinen, ergänzt um Software und Services. ASML besitzt eine Quasi-Monopolstellung bei EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Kundenbindung zu TSMC, Samsung, Intel.

    Wie hat sich die ASML Holding NV NY-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die ASML Holding NV NY Aktie notiert aktuell bei 1.550,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,99 % zugelegt, was einem Anstieg von +45,00  entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ASML Holding NV NY über einen Zuwachs von +10,83 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding NV NY Aktie damit um +5,41 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,28 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ASML Holding NV NY +64,13 % gewonnen.

    Während ASML Holding NV NY heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,34 %.

    ASML Holding NV NY Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,41 %
    1 Monat -4,28 %
    3 Monate +10,83 %
    1 Jahr +143,94 %
    Stand: 11.08.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur ASML Holding NV NY Aktie

    Es gibt 384 Mio. ASML Holding NV NY Aktien. Damit ist das Unternehmen 595,36 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Canon und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. Canon notiert im Plus, mit +0,67 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,68 %.

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    Ob die ASML Holding NV NY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding NV NY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding NV NY

    +4,65 %
    +9,76 %
    -2,56 %
    +12,13 %
    +145,18 %
    +147,56 %
    +125,59 %
    +6.014,61 %
    ISIN:USN070592100WKN:A1J85V
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