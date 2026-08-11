Erfahrener CPA verstärkt Board, neuer Betriebsleiter tritt an

PTX Metals Inc. (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) hat sein Führungsteam ausgebaut und seine technische Kompetenz durch die Berufung neuer Mitglieder in den Vorstand erweitert. Im Mittelpunkt der Veränderung steht die Berufung des Wirtschaftsprüfers Michael Pesner in den Verwaltungsrat. Ergänzt wird die Maßnahme durch mehrere Ernennungen im technischen Bereich.

Der Umbau des Vorstands spiegelt den Fortschritt des Flaggschiff-Projekts W2 Kupfer-Nickel-PGE sowie der Goldliegenschaften im Süden von Timmins wider. Hier erfordern die nun anstehenden Schritte technische Kompetenzen, über die der bisherige Vorstand nicht verfügte. Deshalb ist die Erweiterung des PTX-Vorstands ein ebenso notwendiger wie logischer Schritt in dem sich die Erfolge der letzten Monate sehr gut widerspiegeln.

Zeitgleich mit der Berufung von Michael Pesner gab das Unternehmen bekannt, dass Jim Trusler aus dem Verwaltungsrat ausscheidet. PTX dankte ihm für seine langjährige Führungsarbeit und teilte mit, dass er dem Unternehmen weiterhin als Mitglied der beiden technischen Beratungsausschüsse für W2 und South Timmins zur Verfügung stehen wird. „Ich möchte Jim für seine langjährige Führung und seinen Einsatz in unserem Verwaltungsrat danken“, erklärte Greg Ferron, der CEO von PTX Metals. „Wir sind froh, dass er PTX auch künftig mit seinem fundierten technischen und geologischen Fachwissen über unsere technischen Beratungsausschüsse unterstützen wird.“

Neuer Prüfungsausschuss-Vorsitzender mit vier Jahrzehnten Erfahrung

Michael Pesner, Chartered Professional Accountant und ehemaliger Partner bei KPMG Canada, übernimmt einen Sitz im Verwaltungsrat von PTX sowie den Vorsitz des Prüfungsausschusses. Er bringt vier Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Finanzaufsicht, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmärkte mit.

Michael Prsner saß bereits in Vorständen und Prüfungsausschüssen zahlreicher börsennotierter Unternehmen aus dem Bergbau-, Einzelhandels- und Technologiesektor, darunter Richmont Mines, Wallbridge Mining und Superior Gold. Zudem war er in institutionellen Gremien aktiv, unter anderem bei der Société des alcools du Québec (SAQ), dem Fonds régionaux de solidarité FTQ in Montreal sowie bei KPMG und Peat Marwick Thorne.

Firmenchef Greg Ferron kommentierte die Personalie mit den Worten: „Wir bauen weiterhin das Führungsteam auf, das PTX für die nächste Wachstumsphase benötigt. Michael bringt außergewöhnliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Finanzen mit, die unseren Verwaltungsrat stärken wird, während wir unsere Projekte weiter vorantreiben und künftige Chancen prüfen. Gleichzeitig haben wir unsere technische Führungsebene um hochqualifizierte Explorationsfachleute erweitert, deren Expertise direkt unseren Portfolios für kritische Mineralien und Gold zugutekommt.“

Verstärkung auch auf der technischen Seite

Als neuer Direktor für den Betrieb wurde der Explorationsgeologe Kevin Wells berufen. Kevin Wells verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Leitung von Nickel-Kupfer-PGE- und Goldexplorationsprogrammen für große Bergbauunternehmen, darunter Anglo American, Anglo Platinum und Falconbridge. Seine Erfahrung umfasst Explorationsprogramme in ganz Kanada sowie international, unter anderem im Ring of Fire, im Thompson Nickel Belt, im Raglan Belt und in China. Damit bringt er eine umfangreiche operative und technische Kompetenz in die Explorationsaktivitäten von PTX ein.

Zur weiteren Stärkung der technischen Aufsicht über sein Projektportfolio hat PTX zudem seine technischen Beratungsausschüsse erweitert. Dem Technischen Beratungsausschuss für das W2-Projekt gehören künftig Jim Atkinson und Jim Trusler an, neben dem bisherigen Mitglied Wes Roberts, das seinen Sitz behält. Jim Atkinson verfügt über eine langjährige Erfahrung in leitenden technischen und Managementfunktionen bei Newmont, BHP, Agnico Eagle und Noront sowie über eine ausgewiesene Expertise in mafisch-ultramafischen Systemen und in der Projektbewertung.

Der Technische Beratungsausschuss für South Timmins wird künftig aus Jim Trusler, Charles Tarnocai und Wes Roberts bestehen und PTX bei der weiteren Entwicklung der Goldprojekte Shining Tree und Heenan-Mallard technisch begleiten.

Bereit für weitere Erfolge bei der Exploration und eine goldene Zukunft

Über attraktive Explorationsprojekte mit einem herausragenden Entwicklungspotential zu verfügen, ist für jeden Projektentwickler von entscheidender Bedeutung. Ein gutes Projekt allein, ist aber noch nicht der Schlüssel zum Erfolg. Es muss auch ein Team vorhanden sein, das in der Lage ist, dieses Potential langfristig zu heben. Jeder erfolgreiche Projektentwickler kommt deshalb früher oder später an den Punkt, an dem das vorhandene Personal von entscheidender Bedeutung ist.

Für den Bergbau gilt an dieser Stelle, was auch für andere Branchen mit hohen technischen Anforderungen gilt: Fehlt das notwendige Fachwissen, können auch die besten Projekte leicht scheitern. Ausgewiesene Experten mit einem umfangreichen Fachwissen und einer langjährigen Expertise an sich binden zu können, ist deshalb ein Wettbewerbsvorteil.

Es spricht an dieser Stelle für PTX Metals, dass es dem Unternehmen gelungen ist, einige der begehrten Experten an sich zu binden. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, denn die guten Geologen, Minenentwickler und Mineningenieure können es sich leisten, bei der Auswahl ihrer Arbeitgeber wählerisch zu sein.

PTX Metals gelingt es jedoch, sein Managementteam substantiell zu verstärken. Das Unternehmen legt damit die Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung seiner hochwertigen Projekte für kritische Mineralien und Gold in Nord-Ontario, einer der weltweit bedeutendsten Bergbauregionen der Welt.









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