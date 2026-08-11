Schwache Erlöse bei On ziehen Adias, Puma und Nike mit abwärts

Während die Papiere der On Holding im vorbörslichen US-Handel um 16,4 Prozent auf 32,41 US-Dollar einbrachen und der Nike-Aktienkurs mit minus 1,1 Prozent auf 41,64 Dollar in Mitleidenschaft gezogen wurden, gaben hierzulande die Aktien von Adidas am Dax -Ende um 3,1 Prozent auf 162,25 Euro nach. Die Puma-Anteile verloren im MDax 2,1 Prozent auf 26,60 Euro.

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas , Puma und vorbörslich auch die von Nike haben am Dienstagnachmittag spürbar nachgegeben. Am Markt wurde auf die schwache Erlösentwicklung des Schweizer Sneaker-Herstellers On Holding verwiesen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Adidas steht damit im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 4 Prozent zu Buche. Das Kursplus von Puma verringerte sich zugleich auf nun 19 Prozent. Das Jahresminus von Nike dürfte sich damit auf knapp 36 Prozent erhöhen und das von On auf 30 Prozent.

Das in den USA notierte Unternehmen On Holding hatte zuvor einen geringeren Umsatz für das zweite Quartal gemeldet, als erwartet worden war. Zudem kappte der Laufschuhhersteller sein Jahresumsatzziel.

Das globale Großkundengeschäft, vor allem in den USA, habe sich im zweiten Jahresviertel abgeschwächt, kommentierte Analyst Randal Konik von der Investmentbank Jefferies die Zahlen von On. Zugleich stiegen die Vertriebs- und Verwaltungskosten, um neue Kunden in den Direktvertrieb zu lenken, da die Kundenbindung sinke, ergänzte er./ck/jsl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 35,94 auf Tradegate (11. August 2026, 15:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,48 %. Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,20 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +6,36 %/+41,41 % bedeutet.



