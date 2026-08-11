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    AKTIEN IM FOKUS

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    Schwache Erlöse bei On ziehen Adias, Puma und Nike mit abwärts

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas, Puma und Nike geben nach schwachen On-Zahlen
    • On Holding verfehlt die Umsatzerwartungen deutlich
    • Schwächeres US-Großkundengeschäft belastet On Holding
    AKTIEN IM FOKUS - Schwache Erlöse bei On ziehen Adias, Puma und Nike mit abwärts
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas , Puma und vorbörslich auch die von Nike haben am Dienstagnachmittag spürbar nachgegeben. Am Markt wurde auf die schwache Erlösentwicklung des Schweizer Sneaker-Herstellers On Holding verwiesen.

    Während die Papiere der On Holding im vorbörslichen US-Handel um 16,4 Prozent auf 32,41 US-Dollar einbrachen und der Nike-Aktienkurs mit minus 1,1 Prozent auf 41,64 Dollar in Mitleidenschaft gezogen wurden, gaben hierzulande die Aktien von Adidas am Dax -Ende um 3,1 Prozent auf 162,25 Euro nach. Die Puma-Anteile verloren im MDax 2,1 Prozent auf 26,60 Euro.

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    Für Adidas steht damit im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 4 Prozent zu Buche. Das Kursplus von Puma verringerte sich zugleich auf nun 19 Prozent. Das Jahresminus von Nike dürfte sich damit auf knapp 36 Prozent erhöhen und das von On auf 30 Prozent.

    Das in den USA notierte Unternehmen On Holding hatte zuvor einen geringeren Umsatz für das zweite Quartal gemeldet, als erwartet worden war. Zudem kappte der Laufschuhhersteller sein Jahresumsatzziel.

    Das globale Großkundengeschäft, vor allem in den USA, habe sich im zweiten Jahresviertel abgeschwächt, kommentierte Analyst Randal Konik von der Investmentbank Jefferies die Zahlen von On. Zugleich stiegen die Vertriebs- und Verwaltungskosten, um neue Kunden in den Direktvertrieb zu lenken, da die Kundenbindung sinke, ergänzte er./ck/jsl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 35,94 auf Tradegate (11. August 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +4,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,20 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +6,36 %/+41,41 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den adidas-Kursanstieg von etwa 151 auf rund 164,7–164,85 Euro und Gewinne durch kurzfristige Verkäufe. Diskutiert werden ein möglicher Wiedereinstieg sowie technische Marken: 159 Euro gilt als wichtige Unterstützung, Widerstände liegen bei 162,55/164,65, 166,65 und 168,80 Euro. Unter 159 Euro bzw. 146,41–147,05 Euro drohen bearishe Signale. Zudem wird ein Insiderkauf von 3.200 Aktien zu 158,93 Euro thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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