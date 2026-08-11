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    Riesiger Burggraben

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    Warum ASML trotz neuer Konkurrenz kaum zu schlagen ist

    Neue Lithografie-Startups fordern ASMLs Vormacht heraus. Laut BofA liegt die stärkste Verteidigung des Chip-Ausrüsters nicht in neuer Technik, sondern in stetig steigenden Wechselkosten für die eigene Kunden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Ansätze greifen ASMLs Lithografie-Dominanz an
    • Wechselkosten schützen ASML vor neuer Konkurrenz
    • Höhere Produktivität erschwert den Anbieterwechsel
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Riesiger Burggraben - Warum ASML trotz neuer Konkurrenz kaum zu schlagen ist
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    ASML gerät ins Visier neuer Konkurrenz. Laut einer Analyse von BofA Research tauchen derzeit fünf unterschiedliche Technologieansätze auf, die dem niederländischen Lithografie-Spezialisten perspektivisch gefährlich werden könnten.

    Die Bandbreite reicht von Elektronen-Lasern über kompakte Beschleunigersysteme bis zu neuen Belichtungssystemen mit Röntgenstrahlen und komplett neu gedachten Fertigungsplattformen. Manche Ansätze wollen nur die Lichtquelle ersetzen, andere zielen auf den kompletten Scanner oder die gesamte Kette rund um Masken, Software und Messtechnik.

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    Trotz dieser Vielfalt an Herausforderern sehen die Analysten ASMLs eigentliche Stärke nicht darin, neue Architekturen zu verhindern. Entscheidend sei, dass der Konzern seine Technologie immer weiter verbessert und so die Kosten für einen Anbieterwechsel laufend erhöht.

    Aktuell liegt der Durchsatz der Scanner bei rund 230 belichteten Wafern pro Stunde. Laut Roadmap soll dieser Wert bis 2035 auf über 500 Wafer pro Stunde steigen, bei gleichzeitig besserer Overlay-Genauigkeit und unveränderter Verfügbarkeit auf Halbleiterniveau.

    Für Chiphersteller zählt vor allem ein günstiger, zuverlässiger Waferausstoß, nicht die Technologie dahinter. Ein Wechsel weg von ASML würde bedeuten, neue Optiken, Masken und Fotolacke zu qualifizieren, Fabriken umzubauen, hunderte Prozessschritte neu zu optimieren, Personal umzuschulen sowie Messtechnik und Lithografie-Abläufe neu aufzubauen.

    Hinzu kommen laut BofA über Jahre Risiken bei Ausbeute und Anlagenverfügbarkeit während der Qualifizierung. ASML profitiert zudem von einem tief verwurzelten Ökosystem aus Partnern wie Zeiss sowie Masken- und Fotolackherstellern und jahrzehntelanger Erfahrung bei Kunden wie TSMC, Samsung und Intel.

    Ein neuer Anbieter müsste laut den Analysten nicht nur bei der Auflösung mithalten, sondern einen so großen Sprung bei Kosten, Produktivität oder Skalierbarkeit liefern, dass sich das Risiko eines Wechsels lohnt. Solange ASML weiter Fortschritte bei Produktivität, Präzision und Verfügbarkeit liefert, dürfte diese Hürde für die Konkurrenz weiter steigen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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