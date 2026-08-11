dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 11.08.2026 - 15.15 Uhr
- PNE-Verkauf scheitert an zu niedrigen Preisgeboten
- Patrizia steigert Gewinn und bestätigt Prognose
- Cancom unter Druck, RTL mit Streaming-Zuversicht
ROUNDUP: Komplettverkauf von PNE wird zu schwierigem Unterfangen - Kurseinbruch
DÜSSELDORF - Der Windparkentwickler PNE liegt offenbar weiterhin wie Blei im Verkaufsregal. Das Unternehmen teilte am Montagabend mit, dass die von ihr initiierte Investorensuche den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien umfasse und bestätigte damit in diesem Punkt einen vorhergehenden Bericht des "Handelsblatt". Allerdings deute das erhaltene Marktinteresse darauf hin, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen. Der Medienbericht hatte hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag gemacht. Anleger zogen sich zurück.
ROUNDUP 2/Trotz Autokrise: Norma Group verdient im Tagesgeschäft mehr
MAINTAL - Die Schwäche der europäischen Autobauer macht dem Zulieferer Norma Group weiter zu schaffen. Weil die Nachfrage der Hersteller in Europa und China schwach blieb und ungünstige Währungseffekte hinzukamen, schrumpfte der Umsatz des Unternehmens aus Maintal im zweiten Quartal erneut. Allerdings warf das Tagesgeschäft wieder mehr Gewinn ab, und Norma-Chefin Birgit Seeger sieht den Hersteller von Verbindungstechnik für Autos, Schiffe und Industrieanlagen auf dem Weg zu seinen Jahreszielen.
ROUNDUP: TAG Immobilien verdient operativ dank höherer Mieten mehr
HAMBURG - Höhere Mieten haben TAG Immobilien im ersten Halbjahr angetrieben. "Die starke Entwicklung unseres Vermietungsgeschäfts in Deutschland und Polen sowie der erfolgreiche Robyg-IPO unterstreichen die Stärke unseres Geschäftsmodells in beiden Ländern", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag zur Zahlenvorlage. Für das Gesamtjahr wurde das im MDax notierte Unternehmen für den operativen Gewinn (FFO I) in der Tendenz zuversichtlicher. Die Aktie drehte nach kurzen Gewinn ins Minus und verlor zuletzt 0,51 Prozent auf 13,61 Euro.
ROUNDUP: Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktie legt zu
AUGSBURG - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. "Das erste Halbjahr 2026 war von einer schrittweisen Erholung des Fundraisings geprägt, wobei die Kundenaktivität im zweiten Quartal nach einem verhaltenen Jahresauftakt an Fahrt gewann", sagte Konzernchef Asoka Wöhrmann bei Vorlage von Zahlen laut einer Mitteilung von Montagabend. Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte der Manager. An der Börse kam die Zahlenvorlage gut an. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.
ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie verliert
MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Halbjahr weiter die Kundenzurückhaltung zu spüren bekommen. Zwar konnte das Unternehmen aus München von seinem Sparkurs profitieren und den Gewinn steigern, aber die Kunden blieben vorsichtig und schoben vielfach Investitionsentscheidungen auf. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal noch deutlicher als schon im ersten. Die Aktie sackte nach Handelsbeginn am Dienstag ab.
ROUNDUP: Foxconn-Tochter Ennoconn verfehlt Kontron-Mehrheit knapp
WIEN/LINZ - Kontron bleibt weiter eigenständig. Der Großaktionär Ennoconn Corporation ist nur knapp mit dem Versuch gescheitert, die Mehrheit am österreichischen Technologiekonzern zu übernehmen. Der taiwanesische Hardware-Hersteller sicherte sich laut einer Kontron-Mitteilung vom Montagabend 48,36 Prozent der Anteile. Ein weiterer Ausbau der Kontron-Beteiligung sei nicht geplant. Die Aktie profitierte am Dienstagmorgen von den Nachrichten nur leicht.
ROUNDUP: Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Jahresziele bestätigt
GRÜNWALD - Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen haben dem Pharmahersteller Dermapharm auch im zweiten Quartal Schwung verliehen. Der Konzern sieht sich deshalb auf einem guten Weg. "Auch für das zweite Halbjahr sehen wir in allen drei Segmenten eine insgesamt positive Entwicklung und bestätigen vor diesem Hintergrund unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier am Dienstag bei Vorlage vorläufiger Zahlen. Die Aktie schwankte am Vormittag zwischen Gewinnen und Verlusten.
ROUNDUP: RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming
LUXEMBURG - RTL hat die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Rückenwind kam jedoch vom Streaming-Geschäft. "Unser Streaming-Geschäft liefert signifikante Gewinne", sagte Konzernchef Clément Schwebig am Dienstag laut Mitteilung. Streaming-Umsatz und Abonnementzahlen legten kontinuierlich zu. Die Umsatzprognose für 2026 erhöhte der Medienkonzern wegen der im Juni abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland. Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis ließ RTL hingegen trotz des besseren Streaming-Geschäfts unverändert. An der Börse stieg die Aktie. Für die Papiere ging es im frühen Handel erst einmal um bis zu rund 1,5 Prozent nach oben, später gab das Papier die Kursgewinne wieder komplett ab und notierte mit 32,30 Euro auf dem Vortagesschluss. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als sechs Prozent an Wert verloren.
Salzgitter sieht weiterhin verhaltene Nachfrage - aber Belebung 2027
SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter erwartet für das kommende Jahr eine moderate Belebung der Nachfrage. Ein Lagerabbau in der zweiten Jahreshälfte 2026 und eine schrittweise Erholung der wichtigsten Stahlabnehmer dürften dafür sorgen, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Präsentation zum Halbjahresbericht. So dürfte der Tiefpunkt 2025 erreicht worden sein, das Marktumfeld bleibe jedoch von Unsicherheit und verhaltener Nachfrage geprägt.
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Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 32,20 auf Tradegate (11. August 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +4,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +22,73 %/+27,27 % bedeutet.
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Da die stillen Reserven bei PNE, die Differenz aus dem fiktiven Verkaufserlös und den Gestehungskosten der Windparkprojekte im Eigenbestand sind,
Am 19.05. fand die PNE HV, in virtueller Form statt. Wie unbeliebt so eine HV bei Kleinanlegern, wie anscheinend auch bei Großanlegern ist, kann man an der Teilnahme erkennen. Zu Beginn der Vorstandsrede nahmen gerade einmal 26 Aktionäre teil. Zum Vergleich: eine Woche später fanden sich etwas weiter südlich, in Ritterhude, 95 Aktionäre zusammen, um an der Energiekontor HV teilnehmen zu können.
Das Argument, dass man es besonders den auswärtigen Aktionären ermöglichen möchte, zieht mit Blick auf der Teilnehmerliste nicht. Von den Großaktionären, waren lediglich die Photon (Morgan Stanley) und AOC selbst angemeldet. Der Rest über Stimmrechtsvertreter oder gar nicht anwesend. Sehr geehrter Herr Wuttke. Die virtuelle HV war und ist ein Farce. Aber wenn man das Gespräch mit den Aktionären vermeiden möchte, dann veranstaltet man eine virtuelle HV. Oder ist PNE mittlerweile so klamm, dass sie sich eine Präsenz HV nicht mehr erlauben kann?
Wie dem auch sei. Das Interesse der Aktionäre war jedenfalls gering. Dies konnte man auch daran erkennen, dass es neben den Aktionärsvertretern, SDK und DSW, nur einen Redebeitrag gab. Herr Wuttke sprach in seinen Vortrag von einem sehr erfolgreichen Jahr, wenn auch die Betonung auf operativ lag, so frage ich mich, wie man ein Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von -47,4 Mio. € als sehr erfolgreich bezeichnen kann.
3 solcher sehr erfolgreichen Jahre dürfte die PNE sich wohl nicht mehr leisten können. Aber vielleicht sehe nur ich das so kritisch. Kommen wir lieber mal zu den Perspektiven von PNE. Da man sich aus weiteren Märkten (Kanada und Türkei) zurückziehen will, bleiben nicht mehr viele Ländermärkte übrig, was aber nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Von den restlichen Ländermärkten bezeichnet PNE selbst die Märkte Deutschland, Polen und Frankreich als die Kernmärkte. Da man offshore komplett einstellt, nachdem man in Vietnam nicht berücksichtigt wurde und die Aktivität im Baltikum schon im letzten Jahr eingestampft hat, verbleiben diese drei vormals genannten Ländermärkte als die, für den wirtschaftlichen Erfolg, entscheidenden Märkte. Hier entwickelt sich mittlerweile Polen als zweitwichtigster Markt, neben Deutschland. PNE erwartet hier in den Jahren 2027 und 2028 jeweils mehr als 100 MW an baureifen Projekten. Da die restriktiven Abstandsregeln gefallen sind, dürfte es auch wahrscheinlich sein, dass es so kommt. Mit dem Projekt Legnica hat man ja schon gezeigt, was in Polen möglich ist (72 MW). Es ist ein ready to build Projekt und die Erträge daraus fließen in 2026-2028. Frankreich ist aufgrund seiner Auktionsstruktur interessant, aber sehr schwierig. Hier hat PNE in letzter Zeit aber einige Erfolge verzeichnen können. Weitere dürften folgen, wenn auch das Volumen überschaubar bleibt. Trotzdem ist das schon sehr respektabel, was PNE in Frankreich bisher erzielt hat.
In Deutschland hat man, in diesem Jahr, 179,4 MW an Genehmigungen (Wind) erzielt. Das ist ein sehr guter Wert. Hier sticht die WKN besonders hervor.
Diese Projekte dürften in den Jahren 2028 und 2029 in den Betrieb gehen und je nach Marge zu einem guten Ertrag führen. Im Solarbereich schwächelt PNE etwas. Hier hat man zeitlich etwas verschlafen. Dies versucht man durch Realisierung von Speichern etwas auszugleichen. Neben der Kombination aus Speicher und Solar (Co – Location) sieht man den Einsatz von Speichern in den eigenen Umspannwerken als gute Möglichkeit netzdienliche Speicher zu realisieren. Bei Grauspeicher gibt es aber Probleme mit den Netzbetreibern. Da PNE gut 30 eigene Umspannwerke besitzt, dürften hier einige Möglichkeiten vorhanden sein. Hierin sieht man auch einen Wettbewerbsvorteil.
Auch wenn man den Eigenbestand etwas reduziert hat, durch den Verkauf des Windparks Bokel, so soll der Eigenbestand weiter ausgebaut werden. Es könnte aber doch noch zu einem weiteren Verkauf aus dem Eigenbestand kommen, je nach Marktlage. PNE will hier flexibel reagieren. Fertige Projekte lassen sich halt einfacher verkaufen als Projekte, die aktuell in Bau sind. Aktuell dürfte der Eigenbestand bei ca. 471 MW liegen. 32 % des Eigenbestandes ist über PPA´s abgesichert. Hier liegen die Laufzeiten bei 1-10 Jahren, mit Vergütungen im Bereich von 64-90 €/MWh. Die aktuelle Vergütung, aufgrund der Auktionsergebnisse hält man für sehr anspruchsvoll. PNE geht davon aus, dass man eine Vergütung von ca. 5,5 Cent/kWh aber noch wirtschaftlich händeln kann. Hierzu macht man das, was alle Projektierer machen. Es wird versucht an den Stellschrauben Pachten, Komponentenhersteller, Turbinenhersteller usw. zu drehen. Dies dürfte sicherlich in einem überschaubaren Maße gelingen. Nur viel weiter runter sollte die Vergütung nicht gehen. Fragen bzgl. politischer Risiken in den Ländermärkten Deutschlan und Frankreich versucht man damit zu beantworten, dass es EU Gesetze gibt, die als übergeordnete Regeln zu verstehen sind. Ob das reicht, wage ich mal zu bezweifeln, gehe aber davon aus, dass PNE sich den Risiken der rechten Parteien in ihren Ländermärkten bewusst ist. Auch Fragen zum möglichen Redispatch Vorbehalt und EEG – Reform versuchte man auszuweichen, mit der Begründung, dass es ja erst Vorschläge und keine Gesetze sind. Eigentlich schade, dass man die Probleme, die von Frau Reiche ausgehen können, nicht klar benennt. Auch ich würde mir wünschen, wenn es nicht so kommt, wie aktuell geplant, aber wünschen und bekommen sind zwei paar Schuhe. PNE ist aber schon bewusst, dass die aktuellen Märkte, besonders in Deutschland sehr herausfordernd sind. Deswegen will Herr Wuttke die PNE auch schlank, flexibel und agil aufstellen (Geschäftsbericht 2025 Seite 5, mittlerer 1. Absatz).
Herr Wuttke sieht die PNE jedenfalls auf einen guten Weg. Die gewünschte Kapitalerhöhung wurde wiederum nicht genehmigt. Das benötigte Geld versucht man nun mittels einer Anleihe einzuwerben. Hierbei möchte man auch die Anleihe, die in 2027 fällig wird umtauschen.
Schlussbemerkung: Die finanzielle Lage bleibt bei PNE angespannt, da keine Kapitalerhöhung möglich ist. Dies bedeutet für den Eigenbestand, dass dieser vorerst nicht weiter ausgebaut werden kann, ggf. sogar weiter abgeschmolzen wird. Vieles hängt von der Margenentwicklung in Deutschland ab, da es weiterhin der wichtigste Markt ist.
Gute Projekte hat PNE jedenfalls, daran sollte es nicht scheitern. Wichtig ist, dass PNE die Kurve hin zu einem schlanken Unternehmen hinbekommt. Frankreich und besonders Polen sind lukrative Märkte, die sicher ihren Beitrag leisten können. Inwieweit der Speichermarkt für PNE zu einem weiteren Standbein wird, hängt viel von den regulatorischen Bedingungen ab. Die sich hoffentlich in den nächsten Monaten transparenter zeigen werden. Ich persönlich halte die Aktie, ohne Übernahmefantasie, aktuell für fundamental zu teuer. Mit Blick auf eine mögliche Übernahme, geht der aktuelle Preis sicherlich in Ordnung, da man sehr gute Pipelines in Deutschland, Frankreich und Polen besitzt. Hier wird es vielleicht in den nächsten Monaten zu einer Entscheidung kommen, da Morgan Stanley PNE sicher nicht als langfrist Investment sieht. Ich wünsche allen PNE Aktionären diesbezüglich viel Glück.
LG fundamental_a
Zur virtuellen HV gibt es auch eine Stellungnahme des Aktionärs Martin Roser.