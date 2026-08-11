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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 11.08.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • PNE-Verkauf scheitert an zu niedrigen Preisgeboten
    • Patrizia steigert Gewinn und bestätigt Prognose
    • Cancom unter Druck, RTL mit Streaming-Zuversicht
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 11.08.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Komplettverkauf von PNE wird zu schwierigem Unterfangen - Kurseinbruch

    DÜSSELDORF - Der Windparkentwickler PNE liegt offenbar weiterhin wie Blei im Verkaufsregal. Das Unternehmen teilte am Montagabend mit, dass die von ihr initiierte Investorensuche den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien umfasse und bestätigte damit in diesem Punkt einen vorhergehenden Bericht des "Handelsblatt". Allerdings deute das erhaltene Marktinteresse darauf hin, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen. Der Medienbericht hatte hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag gemacht. Anleger zogen sich zurück.

    ROUNDUP 2/Trotz Autokrise: Norma Group verdient im Tagesgeschäft mehr

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    MAINTAL - Die Schwäche der europäischen Autobauer macht dem Zulieferer Norma Group weiter zu schaffen. Weil die Nachfrage der Hersteller in Europa und China schwach blieb und ungünstige Währungseffekte hinzukamen, schrumpfte der Umsatz des Unternehmens aus Maintal im zweiten Quartal erneut. Allerdings warf das Tagesgeschäft wieder mehr Gewinn ab, und Norma-Chefin Birgit Seeger sieht den Hersteller von Verbindungstechnik für Autos, Schiffe und Industrieanlagen auf dem Weg zu seinen Jahreszielen.

    ROUNDUP: TAG Immobilien verdient operativ dank höherer Mieten mehr

    HAMBURG - Höhere Mieten haben TAG Immobilien im ersten Halbjahr angetrieben. "Die starke Entwicklung unseres Vermietungsgeschäfts in Deutschland und Polen sowie der erfolgreiche Robyg-IPO unterstreichen die Stärke unseres Geschäftsmodells in beiden Ländern", sagte Co-Unternehmenschefin Claudia Hoyer am Dienstag zur Zahlenvorlage. Für das Gesamtjahr wurde das im MDax notierte Unternehmen für den operativen Gewinn (FFO I) in der Tendenz zuversichtlicher. Die Aktie drehte nach kurzen Gewinn ins Minus und verlor zuletzt 0,51 Prozent auf 13,61 Euro.

    ROUNDUP: Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktie legt zu

    AUGSBURG - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. "Das erste Halbjahr 2026 war von einer schrittweisen Erholung des Fundraisings geprägt, wobei die Kundenaktivität im zweiten Quartal nach einem verhaltenen Jahresauftakt an Fahrt gewann", sagte Konzernchef Asoka Wöhrmann bei Vorlage von Zahlen laut einer Mitteilung von Montagabend. Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte der Manager. An der Börse kam die Zahlenvorlage gut an. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.

    ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie verliert

    MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat im ersten Halbjahr weiter die Kundenzurückhaltung zu spüren bekommen. Zwar konnte das Unternehmen aus München von seinem Sparkurs profitieren und den Gewinn steigern, aber die Kunden blieben vorsichtig und schoben vielfach Investitionsentscheidungen auf. Der Umsatz fiel im zweiten Quartal noch deutlicher als schon im ersten. Die Aktie sackte nach Handelsbeginn am Dienstag ab.

    ROUNDUP: Foxconn-Tochter Ennoconn verfehlt Kontron-Mehrheit knapp

    WIEN/LINZ - Kontron bleibt weiter eigenständig. Der Großaktionär Ennoconn Corporation ist nur knapp mit dem Versuch gescheitert, die Mehrheit am österreichischen Technologiekonzern zu übernehmen. Der taiwanesische Hardware-Hersteller sicherte sich laut einer Kontron-Mitteilung vom Montagabend 48,36 Prozent der Anteile. Ein weiterer Ausbau der Kontron-Beteiligung sei nicht geplant. Die Aktie profitierte am Dienstagmorgen von den Nachrichten nur leicht.

    ROUNDUP: Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Jahresziele bestätigt

    GRÜNWALD - Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen haben dem Pharmahersteller Dermapharm auch im zweiten Quartal Schwung verliehen. Der Konzern sieht sich deshalb auf einem guten Weg. "Auch für das zweite Halbjahr sehen wir in allen drei Segmenten eine insgesamt positive Entwicklung und bestätigen vor diesem Hintergrund unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier am Dienstag bei Vorlage vorläufiger Zahlen. Die Aktie schwankte am Vormittag zwischen Gewinnen und Verlusten.

    ROUNDUP: RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming

    LUXEMBURG - RTL hat die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Rückenwind kam jedoch vom Streaming-Geschäft. "Unser Streaming-Geschäft liefert signifikante Gewinne", sagte Konzernchef Clément Schwebig am Dienstag laut Mitteilung. Streaming-Umsatz und Abonnementzahlen legten kontinuierlich zu. Die Umsatzprognose für 2026 erhöhte der Medienkonzern wegen der im Juni abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland. Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis ließ RTL hingegen trotz des besseren Streaming-Geschäfts unverändert. An der Börse stieg die Aktie. Für die Papiere ging es im frühen Handel erst einmal um bis zu rund 1,5 Prozent nach oben, später gab das Papier die Kursgewinne wieder komplett ab und notierte mit 32,30 Euro auf dem Vortagesschluss. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als sechs Prozent an Wert verloren.

    Salzgitter sieht weiterhin verhaltene Nachfrage - aber Belebung 2027

    SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter erwartet für das kommende Jahr eine moderate Belebung der Nachfrage. Ein Lagerabbau in der zweiten Jahreshälfte 2026 und eine schrittweise Erholung der wichtigsten Stahlabnehmer dürften dafür sorgen, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Präsentation zum Halbjahresbericht. So dürfte der Tiefpunkt 2025 erreicht worden sein, das Marktumfeld bleibe jedoch von Unsicherheit und verhaltener Nachfrage geprägt.

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    Weitere Meldungen

    -ROUNDUP: Uniper wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen -ROUNDUP: Rekordhalbjahr - Aber Konsumflaute bremst Inlandstourismus -Deutschland: Wärmepumpen legen kräftig zu - Gasheizungen bleiben gefragt -ROUNDUP 3: Dürre macht Sprit teurer - lokale Engpässe möglich -ROUNDUP: Bahn plant verändertes Sanierungskonzept für Korridore -Schleswig-Holstein setzt Sonntagsfahrverbot für Lkw aus -Auch Hamburg setzt Lkw-Fahrverbot wegen Niedrigwasser aus -Auch Hessen lockert Lkw-Fahrverbot
    -ROUNDUP: Pegelstände des Rheins fallen weiter - Rekordtief in Köln -Quallenplage bringt Atom-Reaktoren in Frankreich zum Halt -ROUNDUP: Bahn meldet Hitzeschäden - diese Strecke ist betroffen -ROUNDUP: Ätna hochaktiv - Tausende Urlauber gestrandet°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 32,20 auf Tradegate (11. August 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +4,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +22,73 %/+27,27 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu PNE - A0JBPG - DE000A0JBPG2

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PNE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Verkaufsprozess der PNE AG: Interessenten sollen Preisvorstellungen unter dem aktuellen Börsenkurs haben, weshalb ein Abschluss und die Konditionen unsicher sind. Erwartet werden Verkaufsdruck und eine mögliche Orientierung am Drei-Monats-VWAP von etwa 10,61 Euro. Charttechnisch gelten 6,90 bis 7 Euro als relevante Zone. Zudem stehen Projektverkäufe, Margen und der Halbjahresbericht im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PNE eingestellt.

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    dpa-AFX
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