Börsenstart USA - 11.08. - Dow Jones stark +0,47 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 54.179,39 PKT und steigt um +0,47 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,73 %, The Home Depot +1,79 %, American Express +1,17 %, Boeing +1,15 %, Sherwin-Williams +1,15 %

Flop-Werte: Cisco Systems -1,86 %, Nike (B) -1,66 %, Amazon -1,05 %, Procter & Gamble -0,90 %, Unitedhealth Group -0,82 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 29.613,27 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: MercadoLibre +4,08 %, ASML Holding NV NY +3,82 %, Teradyne +3,22 %, Nebius Group Registered (A) +2,98 %, Axon Enterprise +2,89 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,99 %, Datadog Registered (A) -3,75 %, Cadence Design Systems -3,01 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,48 %, Lumentum Holdings -2,45 %

Der S&P 500 steht bei 7.755,75 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: Ares Management Registered (A) +4,59 %, Cardinal Health +4,09 %, Blackstone +4,05 %, Jabil +4,01 %, Apollo Global Management +3,87 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,99 %, Carvana Registered (A) -3,84 %, Datadog Registered (A) -3,75 %, Oracle -3,69 %, Dell Technologies Registered (C) -3,64 %