AppLovin Registered (A) Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 11.08.2026

Mit einer Performance von -4,99 % musste die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 278,73€, mit einem Minus von -4,99 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei AppLovin Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -25,23 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AppLovin Registered (A) einen Rückgang von -49,26 %.

Während AppLovin Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,06 %.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,09 % 1 Monat -33,58 % 3 Monate -25,23 % 1 Jahr -25,53 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 11.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 306 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,99 Mrd.EUR € wert.

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Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.