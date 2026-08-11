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    Antrophic – der nächste Mega-IPO

    Anthropic bereitet für September oder Anfang Oktober einen möglichen Rekord-Börsengang vor. In Gesprächen mit Investoren versucht der mit 965 Milliarden Dollar bewertete KI-Entwickler, Zweifel an seiner Wachstumsstory auszuräumen. Im Mittelpunkt stehen die günstigere Konkurrenz aus China, Spannungen mit der Trump-Regierung und der wachsende Widerstand gegen neue Rechenzentren. Anthropic verweist auf die starke Nachfrage nach Claude Code, eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 47 Milliarden Dollar sowie neue Rechenkapazitäten von SpaceX und Google.

    Die Erwartungen an den Börsengang sind bereits extrem: Auf Polymarket entfallen 40 Prozent auf eine Marktkapitalisierung von mindestens 1,8 Billionen Dollar und weitere 38,8 Prozent auf 1,5 bis 1,8 Billionen Dollar. Nur 10,3 Prozent erwarten 1,2 bis 1,5 Billionen Dollar; die Wahrscheinlichkeit, dass bis Ende 2027 kein IPO stattfindet, liegt bei 5,9 Prozent. Gegenüber der aktuellen Bewertung von 965 Milliarden Dollar unterstellt der Wettmarkt damit überwiegend einen Aufschlag von mindestens 55 Prozent.

    Der Börsengang wird zum zentralen Bewertungstest für die KI-Branche. Anthropic setzt darauf, dass Nutzer weiterhin für technologisch führende Modelle bezahlen, während neue Anwendungen in Medizin und Biologie das öffentliche Image verbessern sollen. Präzise Angaben zu Ausgabepreis und Platzierungsvolumen fehlen noch. Nach dem Kursrückgang von SpaceX dürfte der Markt hohe Wachstumsraten allein nicht honorieren: Entscheidend werden Kapitalbedarf, Margen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber billigeren Modellen. Anthropic muss damit belegen, dass die enorme Bewertung auf einem skalierbaren Geschäftsmodell beruht – nicht allein auf der aktuellen Dominanz von Claude Code.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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