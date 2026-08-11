Antrophic – der nächste Mega-IPO

Anthropic bereitet für September oder Anfang Oktober einen möglichen Rekord-Börsengang vor. In Gesprächen mit Investoren versucht der mit 965 Milliarden Dollar bewertete KI-Entwickler, Zweifel an seiner Wachstumsstory auszuräumen. Im Mittelpunkt stehen die günstigere Konkurrenz aus China, Spannungen mit der Trump-Regierung und der wachsende Widerstand gegen neue Rechenzentren. Anthropic verweist auf die starke Nachfrage nach Claude Code, eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 47 Milliarden Dollar sowie neue Rechenkapazitäten von SpaceX und Google.

Die Erwartungen an den Börsengang sind bereits extrem: Auf Polymarket entfallen 40 Prozent auf eine Marktkapitalisierung von mindestens 1,8 Billionen Dollar und weitere 38,8 Prozent auf 1,5 bis 1,8 Billionen Dollar. Nur 10,3 Prozent erwarten 1,2 bis 1,5 Billionen Dollar; die Wahrscheinlichkeit, dass bis Ende 2027 kein IPO stattfindet, liegt bei 5,9 Prozent. Gegenüber der aktuellen Bewertung von 965 Milliarden Dollar unterstellt der Wettmarkt damit überwiegend einen Aufschlag von mindestens 55 Prozent.