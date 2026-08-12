Gold und Silber: Neue Dynamik vor wichtigen Hürden

ANZEIGE / WERBUNG - Dieser Artikel wird im Namen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Skeena Gold & Silver verbreitet. · Die SRC Swiss Resource Capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beratungs- und Kommunikationsverträge. · Ersteller/Herausgeber: SRC Swiss Resource Capital AG · Autorin/Redakteurin: Ingrid Heinritzi · Redaktionsschluss: 11.08.2026, 14:03 Uhr Zürich/Berlin · Erstveröffentlichung: 12.08.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold hat sich nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage auf hohem Niveau stabilisiert. Reuters meldete am 11. August einen Spotpreis von rund 4.386 US-Dollar je Feinunze, nachdem Gold im Tagesverlauf bis auf 4.434,84 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Juni gestiegen war. Silber wurde gleichzeitig mit rund 65,20 US-Dollar je Feinunze angegeben und gab im Tagesverlauf leicht nach. Kurzfristig richtet sich der Blick vor allem auf die US-Inflationsdaten und die daraus abgeleiteten Erwartungen an die Federal Reserve.

Die nächste reguläre Sitzung des Federal Open Market Committee findet am 15. und 16. September 2026 statt. Für Gold ist dabei nicht ein einzelner geopolitischer Faktor entscheidend, sondern das Zusammenspiel aus Realzinsen, US-Dollar, Inflationserwartungen und Risikoneigung. Höhere Renditen erhöhen die Opportunitätskosten des unverzinsten Edelmetalls; ein schwächerer Dollar kann dagegen unterstützend wirken. Die Spannungen im Nahen Osten können Gold zusätzlich als sicheren Hafen stützen, zugleich aber über höhere Energiepreise den Inflationsdruck und damit Zinserwartungen erhöhen. Eine eindeutige Preisreaktion lässt sich daraus nicht ableiten.

Gold und Silber erfüllen unterschiedliche Rollen

Gold wird seit Langem als Wertaufbewahrungs- und Diversifikationsinstrument genutzt. Nach Analysen des World Gold Council verhält sich Gold insbesondere in Stressphasen häufig weniger gleichläufig zu Aktien als viele andere Anlageklassen. Das bedeutet jedoch keine Wertgarantie: Auch Gold kann über längere Zeiträume deutlich schwanken.

Silber ist stärker industriell geprägt und entsprechend zyklischer. Der World Gold Council beschreibt Silber als höheren Beta-Hebel innerhalb der Edelmetalle, dessen Volatilität langfristig deutlich über der von Gold liegt. Gleichzeitig bleiben die strukturellen Angebots- und Nachfragefaktoren unterstützend: Das Silver Institute erwartet für 2026 das sechste Defizitjahr in Folge. Während Anwendungen in Rechenzentren, KI, Fahrzeugen und Elektrifizierung zusätzliche Nachfrage schaffen, sinkt der Silberverbrauch je Solarzelle durch Materialeinsparungen und Substitution. Der industrielle Rückenwind ist damit real, aber nicht in jedem Teilsegment gleich stark.

Auch die Investmentseite bleibt relevant. 2025 erreichte die weltweite Goldnachfrage einschließlich OTC laut World Gold Council einen Rekordwert von mehr als 5.000 Tonnen. Zentralbanken kauften netto 863 Tonnen. Globale Gold-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 801 Tonnen, mengenmäßig das zweitstärkste Jahr der Historie und wertmäßig einen Rekord. Diese Daten beschreiben die Vergangenheit und sind keine Garantie für eine Fortsetzung des Trends.

Sierra Madre: Produzent mit zweitem Minenkomplex in der Pipeline

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-sierra-madre- ... - ist ein auf Mexiko fokussierter Gold- und Silberproduzent. Die kommerzielle Produktion im La-Guitarra-Minenkomplex wurde zum 1. Januar 2025 wieder aufgenommen. La Guitarra ist eine genehmigte Untertagemine mit Aufbereitungsanlage. Parallel arbeitet das Unternehmen an einer zweistufigen Erweiterung der Durchsatzkapazität.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre außerdem die Übernahme der Del-Toro-Silbermine von First Majestic ab. Del Toro ist ein ehemals produzierender, vollständig genehmigter Untertagekomplex mit drei Minenzentren und bestehender Aufbereitungsinfrastruktur. Nach dem zuletzt veröffentlichten Unternehmensplan soll der Wiederanlaufprozess Mitte 2027 beginnen, eine erste Produktion wird für Mitte 2028 angestrebt. Bis dahin sind unter anderem Ressourcenerweiterungsbohrungen und weitere technische Arbeiten vorgesehen. Die genannten Zeitpunkte sind Unternehmensziele und keine Garantien.

Zugleich verfügt Sierra Madre mit laufender Produktion bei La Guitarra und der bestehenden Infrastruktur von Del Toro über zwei unterschiedliche operative Entwicklungspfade.

Skeena: Eskay Creek vollständig genehmigt und im Bau

Skeena Gold & Silver - https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction- ... - entwickelt das zu 100 Prozent gehaltene Eskay-Creek-Gold-Silber-Projekt im Golden Triangle von British Columbia. Das Projekt erhielt Anfang Februar 2026 die letzten wesentlichen Genehmigungen und befindet sich im Bau. Nach dem Unternehmensupdate vom 31. März war Eskay Creek per 28. Februar 2026 zu 49 Prozent fertiggestellt. 66 Prozent der gesamten Projektkosten waren zu diesem Zeitpunkt vertraglich gebunden.

Skeena hält am Ziel fest, im zweiten Quartal 2027 die erste Produktion und den ersten Cashflow zu erreichen, während die kommerzielle Produktion für das dritte Quartal 2027 erwartet wird. Gleichzeitig wurde das aktualisierte Projektkostenbudget 2026 auf 659 Millionen US-Dollar angehoben, gegenüber 560 Millionen US-Dollar in der vergleichbaren 2023er Kostenbasis. Der höhere Kapitalbedarf unterstreicht, dass auch ein genehmigtes Bauprojekt Kosten-, Termin- und Ausführungsrisiken trägt.

Die 2023 veröffentlichte aktualisierte Machbarkeitsstudie weist für den Tagebau nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 39,8 Millionen Tonnen mit insgesamt 3,3 Millionen Unzen Gold und 88,0 Millionen Unzen Silber aus, entsprechend 4,6 Millionen Unzen Goldäquivalent bei durchschnittlich 3,6 g/t AuEq. Die Studie errechnete Lebenszyklus-AISC von 687 US-Dollar je verkaufter Goldäquivalent-Unze auf Basis von 1.800 US-Dollar je Unze Gold und 23 US-Dollar je Unze Silber. Diese Studienwerte sind Annahmen und Schätzungen und die tatsächlichen Metallpreise notieren mittlerweile deutlich darüber.

Neben Eskay Creek besitzt Skeena mit Snip rund 40 Kilometer westlich eine weitere ehemals produzierende Goldmine. Snip produzierte zwischen 1991 und 1999 rund 1,1 Millionen Unzen Gold bei einer historischen Durchschnittsgrade von etwa 27,5 g/t. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt gegenwärtig jedoch klar auf der planmäßigen Fertigstellung von Eskay Creek.

Fazit: Edelmetalle stark - operative Umsetzung bleibt entscheidend

Gold und Silber bewegen sich weiterhin in einem von hohen Preisen, geldpolitischer Unsicherheit und geopolitischen Risiken geprägten Umfeld. Gold bietet die defensivere Edelmetallcharakteristik, während Silber aufgrund seiner industriellen Nachfrage und höheren Volatilität stärkere Ausschläge in beide Richtungen zeigen kann.

Für die beiden besprochenen Unternehmen kommen eigene operative Katalysatoren hinzu: Sierra Madre verbindet laufende Produktion mit dem geplanten Wiederanlauf von Del Toro, während Skeena mit Eskay Creek ein vollständig genehmigtes Bauprojekt auf die geplante Produktion 2027 zuführt. Entscheidend bleiben jeweils Metallpreise, technische Ergebnisse, Finanzierung, Kostenkontrolle, Genehmigungsauflagen und die erfolgreiche operative Umsetzung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-s ... -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ....

Viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Wissenschaftliche und technische Grundlage sowie Qualified Persons

Sierra Madre: Die Angaben zu La Guitarra und den aktuellen Explorations- und Produktionsplänen beruhen auf Unternehmensmeldungen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd., deren technische Inhalte von Gregory Smith, P.Geo., Director des Unternehmens und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt wurden. Die Gesellschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Produktions- und Erweiterungsentscheidungen nicht auf NI-43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, PEAs oder Machbarkeitsstudien beruhen. Die Angaben zur Del-Toro-Transaktion basieren auf der Abschlussmeldung vom 22. Juni 2026 und den dort referenzierten Transaktionsunterlagen.

Skeena: Die Angaben zum Baufortschritt, Kostenbudget und Produktionszeitplan von Eskay Creek beruhen auf der Unternehmensmeldung vom 31. März 2026. Andrew Osterloh, P.Eng., Vice President Project Engineering & Construction, ist die hierfür benannte Qualified Person und hat die technischen Angaben dieser Primärquelle validiert und genehmigt. Die Reserven-, Produktions- und Kostenkennzahlen beruhen auf dem NI-43-101-konformen Technical Report zur aktualisierten Machbarkeitsstudie von 2023; die technische Unternehmensmeldung hierzu wurde von den jeweils benannten Qualified Persons geprüft und genehmigt. Die Snip-Angaben beruhen auf der offiziellen Projektbeschreibung des Unternehmens. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen und nicht auf den vorliegenden deutschsprachigen Beitrag. Die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

Quellen und Datenstand

• Reuters, „Gold steadies after scaling two-month high; markets await inflation data“, 11.08.2026

• Federal Reserve, FOMC-Kalender September 2026

• World Gold Council, „Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025“, 29.01.2026

• World Gold Council, „Gold the safe haven versus silver the wildcard“, 18.03.2026

• Silver Institute, „Global Silver Investment to Remain Strong in 2026…“, 10.02.2026

• Sierra Madre Gold and Silver, Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion bei La Guitarra, 09.01.2025

• Sierra Madre Gold and Silver, „Receives Mexican Antitrust Approval for the Acquisition of the Del Toro Mine“, 22.05.2026

• Sierra Madre Gold and Silver / First Majestic, „Closing of Acquisition of the Del Toro Silver Mine…“, 22.06.2026

• Sierra Madre Gold and Silver, „Receives Permit to Start East District Exploration Drilling“, 14.07.2026

• Skeena, „Completes Permitting Process for Eskay Creek“, 03.02.2026

• Skeena, „Eskay Creek Reaches 49% Completion & Provides Project Update“, 31.03.2026

• Skeena, „Updated Feasibility Study Technical Report for Eskay Creek“, 22.12.2023

• Skeena, „Snip Deposit“ – offizielle Projektbeschreibung

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Disclaimer

Art des Beitrags und Interessenkonflikt: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbe- und Marketingmitteilung (Advertorial) und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC Swiss Resource Capital AG erhält von Sierra Madre Gold and Silver Ltd. und Skeena Resources Limited Vergütungen für IR-Beratungs- und Kommunikationsleistungen. Hieraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, der die Auswahl der besprochenen Unternehmen sowie die Art ihrer Darstellung beeinflussen kann.

Transparenzhinweis zu Interessenkonflikten gemäß Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG: Eigene Positionen der Autorin in den Aktien der besprochenen Emittenten: keine. Netto-Position der SRC Swiss Resource Capital AG in den Aktien jedes der beiden besprochenen Emittenten: jeweils unter 0,5 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Beteiligung eines besprochenen Emittenten von mindestens 5 Prozent an der SRC Swiss Resource Capital AG: nein. Entgeltliche Beziehung: IR-Beratungs- und Kommunikationsverträge mit beiden Emittenten. Eine planmäßige Aktualisierung dieses Beitrags ist nicht vorgesehen; gesetzliche Verpflichtungen zur Berichtigung oder Aktualisierung bleiben unberührt. Maßgeblich sind die Verhältnisse und öffentlich verfügbaren Informationen zum Redaktionsschluss am 11.08.2026, 14:03 Uhr Zürich/Berlin.

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Zukunftsgerichtete Informationen sowie wissenschaftliche und technische Angaben: Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Informationen, Unternehmensziele sowie wissenschaftliche und technische Angaben. Diese beruhen auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt; tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Bei Sierra Madre beruhen Produktions- und Erweiterungsentscheidungen nach eigener Unternehmensangabe nicht auf NI-43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, PEAs oder Machbarkeitsstudien; daraus ergibt sich zusätzliche technische und wirtschaftliche Unsicherheit. Bei Skeena beruhen die genannten Reserven- und Wirtschaftlichkeitskennzahlen auf der 2023 veröffentlichten Machbarkeitsstudie und deren Annahmen. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen; die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig geprüft.

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