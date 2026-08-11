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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt

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    Dax erreicht Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erreicht dank sinkender Ölpreise Rekordhoch
    • Iran-Signale drücken Ölpreise und stützen die Börse
    • Risiken durch Krieg, KI und Leitzinsen bleiben
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt - Dax erreicht Rekordhoch
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Dank sinkender Ölpreise kletterte der deutsche Leitindex am Dienstagnachmittag um 0,5 Prozent auf 26.454 Punkte.

    Die Ölpreise hatten im Handelsverlauf ihre Gewinne abgegeben und waren zuletzt gesunken. Hinweise auf Fortschritte hin zu einer Einigung im Iran-Krieg waren der Auslöser. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hatte gesagt, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Das hatte außerdem in den USA für einen stabilen Börsenauftakt gesorgt.

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    Der Dax hatte erst Anfang August ein Rekordhoch erreicht und erstmals die Marke von 26.000 Punkten geknackt. Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugten ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

    Mit Blick auf den Iran-Krieg hätten sich die Marktakteure zwar mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen", schrieb Stanzl. Er gibt aber auch zu bedenken, dass Resilienz nicht gleichbedeutend mit Immunität sei. "Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."

    Laut den Experten der UBS waren zuletzt an den Märkten neben der Geopolitik auch Risiken in Zusammenhang mit KI-Bewertungen und Leitzinsen spürbar. Das Team um den Investmentchef Mark Haefele sieht aber mehrere Gründe, um dennoch investiert zu bleiben. Sie erwähnten vor allem steigende Unternehmensgewinne, gehen aber auch davon aus, dass die geo- und geldpolitischen Risiken entkräftigt bleiben. Der Iran-Krieg bleibe zwar ein Unsicherheitsfaktor, doch die Folgen davon wirkten beherrschbar./tih/ck/jha





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