RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft des KI-Konzerns mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften im Volumen von 500 Milliarden US-Dollar zum Aufbau von Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung festige die Position von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) als Anlageklasse weiter, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag anlässlich der jüngsten Nachrichten./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 190,6EUR auf Tradegate (11. August 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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