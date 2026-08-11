Medios will Mehrheit an Caelo übernehmen - Jahresprognose bestätigt
- Medios übernimmt 74 Prozent an Caesar & Loretz
- Caelo erwartet 2026 rund 40 Millionen Euro Umsatz
- Vollzug wird im vierten Quartal 2026 erwartet
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios übernimmt 74 Prozent an Caesar & Loretz GmbH (Caelo). Dieser ist laut einer Mitteilung von Dienstag ein führender Anbieter pharmazeutischer Wirk-, Hilfs- und Rohstoffe für Apotheken, Kliniken und industrielle Kunden in Deutschland.
Im laufenden Jahr erwarte Caelo einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro, hieß es weiter. Der kreditfinanzierte Kaufpreis sei abhängig von der künftigen Performance von Caelo und bewege sich im oberen einstelligen Millionenbereich. Caelo werde nach Vollzug der Transaktion vollkonsolidiert. Dieser stehe unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen und werde noch im vierten Quartal 2026 erwartet. Auf die Jahresprognose habe die Übernahme keine Auswirkungen.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Medios-Aktie legte in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 11,16 auf Tradegate (11. August 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 283,37 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +61,87 %/+133,81 % bedeutet.
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Zieh mal die heiße Luft einfach ab! Was dann bleibt, ist immernoch höher als die MarketCap.