Medios will Mehrheit an Caelo übernehmen - Jahresprognose bestätigt

Anleger zeigten sich erfreut. Die Medios-Aktie legte in einer ersten Reaktion um ein Prozent zu./he/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 11,16 auf Tradegate (11. August 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 283,37 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +61,87 %/+133,81 % bedeutet.