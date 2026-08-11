Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von 10,65 auf 15,17 Euro und weitere Aufwärtserwartungen. Treiber sind ein Ordermomentum von 95 Mio. Euro im Juli, Bestellungen bis 2027/28 sowie Chancen durch KI-Rechenzentren, Optoelektronik, GaN und SiC. Diskutiert werden Kapazitätsengpässe, eine mögliche Umsatzgröße von 800 Mio. Euro 2027 und langfristig deutlich höhere Kurse. Die Leerverkaufsquote liegt bei 1,56 %.