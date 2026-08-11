Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 2
Performance 1M: -13,15 %
Performance 1M: -13,15 %
PVA TePla
Tagesperformance: +4,61 %
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 3
Performance 1M: -23,07 %
Performance 1M: -23,07 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 4
Performance 1M: -7,97 %
Performance 1M: -7,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von 10,65 auf 15,17 Euro und weitere Aufwärtserwartungen. Treiber sind ein Ordermomentum von 95 Mio. Euro im Juli, Bestellungen bis 2027/28 sowie Chancen durch KI-Rechenzentren, Optoelektronik, GaN und SiC. Diskutiert werden Kapazitätsengpässe, eine mögliche Umsatzgröße von 800 Mio. Euro 2027 und langfristig deutlich höhere Kurse. Die Leerverkaufsquote liegt bei 1,56 %.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 5
Performance 1M: -2,26 %
Performance 1M: -2,26 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 6
Performance 1M: -14,76 %
Performance 1M: -14,76 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 7
Performance 1M: -7,83 %
Performance 1M: -7,83 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 8
Performance 1M: +0,69 %
Performance 1M: +0,69 %
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