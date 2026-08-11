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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 11.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,97 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +4,86 %
    Platz 2
    Performance 1M: -13,15 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,86 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +4,61 %
    Platz 3
    Performance 1M: -23,07 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,61 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +4,48 %
    Platz 4
    Performance 1M: -7,97 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von 10,65 auf 15,17 Euro und weitere Aufwärtserwartungen. Treiber sind ein Ordermomentum von 95 Mio. Euro im Juli, Bestellungen bis 2027/28 sowie Chancen durch KI-Rechenzentren, Optoelektronik, GaN und SiC. Diskutiert werden Kapazitätsengpässe, eine mögliche Umsatzgröße von 800 Mio. Euro 2027 und langfristig deutlich höhere Kurse. Die Leerverkaufsquote liegt bei 1,56 %.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +4,06 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,26 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,06 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 6
    Performance 1M: -14,76 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 7
    Performance 1M: -7,83 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +3,25 %
    Platz 8
    Performance 1M: +0,69 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,25 %.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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