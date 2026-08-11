Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie mit wechselnden Gewinnen und Verlusten sowie die Frage, ob kleinere Plusphasen zum Verkauf genutzt werden sollten. Optimistische Stimmen sehen langfristig Kurse um 200 Euro und verweisen auf volle Auftragsbücher sowie starkes Gewinnwachstum in Indien. JPMorgan stuft die Aktie übergewichtet ein, während Morningstar skeptischer bewertet.