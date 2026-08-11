Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 2
Performance 1M: +3,47 %
Performance 1M: +3,47 %
adidas
Tagesperformance: -2,82 %
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 3
Performance 1M: -8,50 %
Performance 1M: -8,50 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 4
Performance 1M: -10,38 %
Performance 1M: -10,38 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 5
Performance 1M: +2,14 %
Performance 1M: +2,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie mit wechselnden Gewinnen und Verlusten sowie die Frage, ob kleinere Plusphasen zum Verkauf genutzt werden sollten. Optimistische Stimmen sehen langfristig Kurse um 200 Euro und verweisen auf volle Auftragsbücher sowie starkes Gewinnwachstum in Indien. JPMorgan stuft die Aktie übergewichtet ein, während Morningstar skeptischer bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
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