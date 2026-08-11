🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    ROUNDUP 2

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL hebt Umsatzprognose dank Sky und Streaming an
    • TV-Werbung schwächelt, Streaming wächst deutlich
    • Bereinigtes Ebita steigt auf 239 Millionen Euro
    ROUNDUP 2 - RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    (Kurs aktualisiert)

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - RTL hat die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Rückenwind kam jedoch vom Streaming-Geschäft. "Unser Streaming-Geschäft liefert signifikante Gewinne", sagte Konzernchef Clément Schwebig am Dienstag laut Mitteilung. Streaming-Umsatz und Abonnementzahlen legten kontinuierlich zu. Die Umsatzprognose für 2026 erhöhte der Medienkonzern wegen der im Juni abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland. Das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis ließ RTL hingegen trotz des besseren Streaming-Geschäfts unverändert.

    Für die RTL-Aktie ging es nach einem freundlichen Start in den Tag am Nachmittag um ein Prozent nach unten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie acht Prozent verloren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    34.167,59€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    30.181,49€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Händler zog im Gesamtbild ein positives Fazit. Er hob zunächst den erhöhten Umsatzausblick hervor. Positiv wurden aber auch der etwas optimistischere Ausblick für das Streaming-Geschäft erwähnt und das bereinigte operative Ergebnis (Ebita), das laut der Bernstein-Expertin Annick Maas die Erwartungen übertroffen habe. Dies habe neben Sky mit deutlich geringeren Anlaufverlusten im Streaming-Geschäft sowie Einsparungen der Produktionstochter Fremantle zu tun.

    Der Konzernumsatz soll 2026 laut Mitteilung nun auf rund 7,1 bis 7,2 Milliarden Euro steigen, wie das im MDax notierte Unternehmen in Luxemburg mitteilte. Zuvor standen hier an beiden Enden jeweils eine Milliarde Euro weniger im Plan.

    Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sieht das Management indessen weiter bei 725 Millionen Euro. Mittelfristig soll der operative Gewinn unverändert auf eine Milliarde Euro zulegen. Im Streaming-Geschäft erwartet der Konzern nun allerdings für die Kennziffer rund 100 Millionen Euro im Gesamtjahr, nach zuvor angepeilten 25 bis 50 Millionen Euro.

    Auswirkungen aus der Übernahme von Sky hinsichtlich des Streaming-Geschäfts seien noch nicht berücksichtigt worden, sagte der Konzernchef in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Für das Gesamtjahr dürfte der bereinigte operative Ergebnisbeitrag von Sky "praktisch Null" sein. Das Ziel, innerhalb von drei Jahren jährliche Synergien in Höhe von 250 Millionen Euro zu realisieren, bestätigte RTL.

    Sky Deutschland hat Unternehmensangaben zufolge im ersten Halbjahr zwar 61 Millionen Euro zum bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) beigetragen. Der hohe Gewinn von Sky Deutschland im Juni sei allerdings ein starker saisonaler Effekt und lasse daher keine Rückschlüsse auf den Beitrag für das Gesamtjahr zu, hieß es. Ohne Übertragungen der Bundesliga oder des DFB-Pokals seien im Juni keine entsprechenden Kosten für die Sportrechte und die damit verbundenen Produktionen angefallen, so RTL.

    Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten vor allem aufgrund der Übernahme von Sky Deutschland und des besseren Streaming-Geschäfts um knapp vier Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte, betrug das Umsatzwachstum lediglich bei 0,1 Prozent.

    Während die TV-Werbeumsätze um vier Prozent auf 977 Millionen Euro rückläufig waren, stiegen die Erlöse aus dem Streaminggeschäft um etwas mehr als ein Viertel auf 299 Millionen Euro. Im Geschäft mit der Produktion von Sendungen bei der Inhalte-Tochter Fremantle sank der Umsatz indessen.

    Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) kletterte überproportional um fast die Hälfte auf 239 Millionen Euro. Neben Sky Deutschland, trugen auch das Streaming-Geschäft und Fremantle zum Ergebnis bei. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn von 31 auf 45 Millionen Euro./err/mne/stk/he

    RTL Group

    -1,08 %
    -2,69 %
    +7,93 %
    +3,78 %
    -7,13 %
    -11,86 %
    -36,24 %
    -57,93 %
    -12,53 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149
    RTL Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 32,00 auf Tradegate (11. August 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -3,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,98 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -6,98 %/+14,73 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming RTL hat die anhaltende TV-Werbeflaute auch im ersten Halbjahr zu spüren bekommen. Rückenwind kam jedoch vom Streaming-Geschäft. "Unser Streaming-Geschäft liefert signifikante Gewinne", sagte Konzernchef Clément Schwebig am Dienstag laut Mitteilung. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     