RBC belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

Du vergleichst jetzt aber keinen Autohersteller mit Nvidia Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif und auch wenn nur aufs KGV bezogen: Der 6 Jahresschnitt liegt ja bei knapp 40 oder drüber, wir sind bei so 21 ca.





Nvidia hat also noch einen Bewertungsaufschlag nach oben offen. Man vergleicht zwar gerne die Unternehmen untereinander, aber am besten fährt man, wenn man es mit der Vergangenheit vergleicht.





Was passiert, wenn irgendwann alle großen KI-Rechenzentren stehen und auch die neuen Produktionsstandorte fertiggestellt sind? Vermutlich zunächst einmal weniger, als viele denken. Ich glaube nicht, dass wir deshalb automatisch einen massiven Einbruch bei NVIDIA oder der Bruttomarge sehen werden. Für die heutige Größenordnung des Unternehmens, die Profitabilität und das weiterhin vorhandene Wachstum ist NVIDIA aktuell meines Erachtens alles andere als extrem hoch bewertet. Das Unternehmen muss in seine heutige Bewertung erst einmal weiter hineinwachsen, bevor allein aus Bewertungsgründen zwingend ein großer Knall nach unten kommen müsste.





Warum sollte speziell auf Nvidia kein großer Einbruch kommen? GPU`s werden immer gebraucht. Die alten Modelle werden immer schneller ausgetauscht. Auch wenn die Rechenzentren fertig gestellt sind konkurrieren sie miteinander. Jeder benötigt immer mehr Leistung. Compute wird permanent gebraucht. Viele Menschen haben noch keinen Zugang zu GPT (oder ähnliches) oder nutzen es einfach noch nicht. Je mehr es nutzen, desto mehr Inference wird nötig sein. Auch hier stehen wir erst am Anfang und das wird nicht in 2-3 Jahren seinen Peak erreichen. Das wird noch dauern.

Außerdem ist Nvidia selbst nicht nur mehr GPU, sondern stellt mit CUDA die Softwaren, ist im Ethernet Bereich und Interconnect aktiv. Das Networking (siehe letztes Quartal) wuchs bereist um 199% yoy. Neue Bereiche erschließen sich, bringen neuen Umsatz, den es vorher noch nicht gab.





Und was man nicht außer Acht lassen darf: Physical AI. Robotic etc haben wir, Stand heute, noch nicht soo viel gesehen. Das ist ein Sektor, der noch viel mehr bringen wird als die Rechenzentren, da der Bedarf der Unternehmen hier noch größer ist und ein direkter Nutzen (Produktivität steigern , Arbeitsprozesse automatisieren etc.) für den Endkunden.





AUtomotive steht auch noch am Anfang. Benötigt immer wieder neue, bessere Hardware.





Ich halte Nvidia nicht wegen der Bauwelle an Rechenzentren. Ich halte sie, weil ich damit einen Tech Player habe, der so viel abdeckt bzw abdecken kann, das mir fast die Vorstellungskraft dafür fehlt, welche Anwendungen und Märkte auf dieser Basis entstehen können.









Nvidia wurde durch diverser geopolitischen Ereignisse oder auch durch falsch interpretierten Headlines (DeepSeek Moment) klein gehalten. Bei jedem Kursrückgang kamen hier Trolle und versuchten alles weiter madig zu reden. Niemand von denen hat aber sich wirklich mit Nvidia beschäftigt. Man hat nur auf die Performance der letzten vier Jahre geschaut, war nicht dabei und ist der Bierstammtischmeinung: Das kann jetzt hier nur back gehen. Wirklich nur wenige Menschen sehen, was für ein Ökosystem hier die letzten Jahre eigentlich entstanden ist. Und wenn man das begreift, dann brauch man sich für 2030 keine Gedanken machen.





Wenn es irgendwann einen richtigen Knall am Markt gibt, dann meiner Meinung nach nicht wegen NVIDIA selbst. Dafür werden vermutlich andere Auslöser verantwortlich sein – Rezession, Liquiditätskrise, geopolitische Eskalation oder was auch immer. Natürlich würde dann auch der NVIDIA-Kurs ordentlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber genau dann wird es interessant: Ein Unternehmen mit extrem hoher Cash-Generierung könnte solche Phasen nutzen, um eigene Aktien massiv zurückzukaufen. Ich glaube kaum, dass Huang etwas dagegen hätte, wenn NVIDIA irgendwann einmal in der Lage wäre, in einer größeren Marktkorrektur beispielsweise 100 Mrd. USD oder mehr für Buybacks einzusetzen.

Und genau darin liegt für mich ein weiterer Unterschied zu vielen früheren Hype-Aktien: NVIDIA braucht nicht ständig neues Kapital vom Markt. Im Gegenteil – das Unternehmen produziert mittlerweile so viel Cash, dass es selbst bei deutlich geringerem Wachstum enorme finanzielle Möglichkeiten hätte.



