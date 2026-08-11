ANALYSE-FLASH
RBC belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar
- RBC belässt Nvidia auf Outperform, Ziel 300 Dollar
- Nvidia kooperiert mit Investoren für KI-Finanzierung
- Partnerschaft stärkt GPUs als Anlageklasse
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft des KI-Konzerns mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften im Volumen von 500 Milliarden US-Dollar zum Aufbau von Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung festige die Position von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) als Anlageklasse weiter, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag anlässlich der jüngsten Nachrichten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 189,8 auf Tradegate (11. August 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,56 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +45,94 %/+67,16 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 300 US-Dollar
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Du vergleichst jetzt aber keinen Autohersteller mit Nvidia Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif und auch wenn nur aufs KGV bezogen: Der 6 Jahresschnitt liegt ja bei knapp 40 oder drüber, wir sind bei so 21 ca.
Wenn es irgendwann einen richtigen Knall am Markt gibt, dann meiner Meinung nach nicht wegen NVIDIA selbst. Dafür werden vermutlich andere Auslöser verantwortlich sein – Rezession, Liquiditätskrise, geopolitische Eskalation oder was auch immer. Natürlich würde dann auch der NVIDIA-Kurs ordentlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber genau dann wird es interessant: Ein Unternehmen mit extrem hoher Cash-Generierung könnte solche Phasen nutzen, um eigene Aktien massiv zurückzukaufen. Ich glaube kaum, dass Huang etwas dagegen hätte, wenn NVIDIA irgendwann einmal in der Lage wäre, in einer größeren Marktkorrektur beispielsweise 100 Mrd. USD oder mehr für Buybacks einzusetzen.
Und genau darin liegt für mich ein weiterer Unterschied zu vielen früheren Hype-Aktien: NVIDIA braucht nicht ständig neues Kapital vom Markt. Im Gegenteil – das Unternehmen produziert mittlerweile so viel Cash, dass es selbst bei deutlich geringerem Wachstum enorme finanzielle Möglichkeiten hätte.
Ich denke dass das Kartenhaus bald zusammenbricht bzw. die Aktie mal 30% runter geht.
Die ganzen Investitionen in KI müssen ja auch mal Geld einbringen- das sehe ich aktuell nicht.
Das gleiche bei Palantir. Da ist einfach zuviel heiße Luft drin.
Meinungen?