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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Nvidia auf Outperform, Ziel 300 Dollar
    • Nvidia kooperiert mit Investoren für KI-Finanzierung
    • Partnerschaft stärkt GPUs als Anlageklasse
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar
    Foto: NVIDIA Corporation

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft des KI-Konzerns mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften im Volumen von 500 Milliarden US-Dollar zum Aufbau von Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung festige die Position von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) als Anlageklasse weiter, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag anlässlich der jüngsten Nachrichten./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 189,8 auf Tradegate (11. August 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,56 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +45,94 %/+67,16 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 300 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00$, was eine Steigerung von +37,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um NVIDIAs Bewertung und Wachstumsperspektiven. Das KGV von etwa 21 gilt im Vergleich zum historischen Schnitt um 40 als moderat, sofern die KI-Nachfrage anhält. Unterstützend wirken hohe Margen, Cashflows, geringe Verschuldung sowie Wachstum in Networking, Software, Inference, Robotik und Automotive. Risiken sehen Nutzer in nachlassendem Wachstum, Überkapazitäten, sinkenden Margen und allgemeinen Marktkorrekturen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    dpa-AFX
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