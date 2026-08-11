Bilfinger verlängert Vertrag von Konzernchef Schulz bis 2032
- Bilfinger verlängert Schulz’ Vertrag bis 2032
- Schulz führt den Industriedienstleister seit 2022
- Aufsichtsrat setzt auf Kontinuität und Stabilität
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger setzt auf Kontinuität in der Führung. Der Vertrag von Konzernchef Thomas Schulz sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Mannheim mit. Der Vertrag laufe nun bis Ende Februar 2032. Schulz führt das Unternehmen seit 2022. "Mit der Verlängerung seines Vertrages setzt der Aufsichtsrat ein klares Signal der Kontinuität und Stabilität", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats Eckhard Cordes. Seit seinem Amtsantritt habe Schulz Bilfinger auf profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 80,40 auf Tradegate (11. August 2026, 16:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -4,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,03 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 107,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +32,59 %/+61,09 % bedeutet.
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https://www.heise.de/news/Asse-II-Fraunhofer-und-Bilfinger-entwickeln-Roboter-zur-Bergung-Nuklearabfalls-11277608.html
Bilfinger sieht sich auf einem guten Weg, die ambitionierten Mittelfristziele zu erreichen. Beim Earnings-Call sprach der Vorstand zudem über den Konflikt im Iran, wie PLATOW notiert hat: