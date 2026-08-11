ICANN veröffentlicht Leitlinien zur Vorbereitung auf den Root-KSK-Rollover im Oktober 2026

LOS ANGELES, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hat heute aktualisierte Leitlinien veröffentlicht, um den Mitgliedern der globalen Internet-Community zu helfen, die potenziellen Auswirkungen der für den 11. Oktober 2026 geplanten Erneuerung des obersten kryptografischen Hauptschlüssels (Root Zone Key Signing, KSK) besser zu verstehen. Der Leitfaden Was Sie während des Root-KSK-Rollovers erwarten können beschreibt die möglichen Auswirkungen auf Resolver, die die DNS-Sicherheitserweiterungen validieren, welche Probleme betroffene Nutzer möglicherweise erleben und wie Resolver-Betreiber Fehler erkennen und beheben können.

Der Leitfaden, der in allen sechs Sprachen der Vereinten Nationen sowie in Portugiesisch verfügbar ist, stützt sich auf die Erfahrungen aus der Jahreswende 2018 und erläutert, was Betreiber vor, während und nach der Jahreswende erwarten sollten. Er enthält Empfehlungen zur Vorbereitung der Systeme, erläutert die automatischen Aktualisierungen der Vertrauensanker, zeigt auf, wann manuelle Maßnahmen erforderlich sein können, und beantwortet häufig gestellte Fragen zum Betrieb.

Der Root-KSK ist der kryptografische Schlüssel, der die Root-Zone des Domain Name System (DNS) mittels DNSSEC sichert. Der regelmäßige Austausch dieses Schlüssels ist eine gängige Sicherheitsmaßnahme, die dazu beiträgt, die langfristige Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Namenssystems des Internets zu gewährleisten.

Am 11. Oktober 2026 wird der neue Root-KSK (KSK-2024) zum aktiven Schlüssel für die Signierung der Root-Zone.

Bei der Umstellung sollen die Auswirkungen für Internetnutzer und Organisationen, die die DNSSEC-Validierung ordnungsgemäß konfiguriert haben, so gering wie möglich gehalten werden. Organisationen, die DNSSEC-validierende rekursive Resolver betreiben, Anbieter von DNS-Software sowie Betreiber mit manuell konfigurierten Vertrauensankern sollten sicherstellen, dass ihre Systeme bis zum 11. Oktober entsprechend vorbereitet sind.

Die ICANN unterstützt die IT-Community durch aktuelle Dokumentationen, FAQs, Anleitungsvideos, Webinare, Fachvorträge und den direkten Austausch mit Netzbetreibern, Internetdienstanbietern, Regierungen und anderen Interessengruppen.

„Die Erneuerung des Root-KSK ist ein wichtiger Bestandteil der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Resilienz des DNS", sagte Kim Davies, Vice President für IANA-Dienste und President von PTI. „Um den Erfolg des Austauschs zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Organisationen dabei zu unterstützen, sich darauf vorzubereiten, ihre Systeme zu überprüfen und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen." „Wir hoffen, dass wir durch klare Leitlinien und den Austausch mit der Fachgemeinschaft dazu beitragen können, die Vorbereitungen voranzutreiben."

Organisationen, die DNSSEC-validierende rekursive Resolver betreiben, sollten den Leitfaden, ihre Systemkonfigurationen überprüfen und alle erforderlichen Tests bis zum 11. Oktober 2026 abschließen. Der Leitfaden und weitere technische Ressourcen sind auf der ICANN-Webseite : Root Zone KSK Rollover sowie auf der IANA-Webseite verfügbar.

Informationen zu ICANN

Die Aufgabe von ICANN besteht darin, zu einem stabilen, sicheren und einheitlichen globalen Internet beizutragen. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät eine Adresse eingeben – einen Namen oder eine Nummer. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. ICANN hilft dabei, diese eindeutigen Kennungen weltweit zu koordinieren und zu unterstützen. ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Körperschaft im öffentlichen Interesse mit einer Gemeinschaft von Beteiligten aus aller Welt gegründet.

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