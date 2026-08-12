🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRocket Lab Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Rocket Lab Corporation

    Neutron Start bremst Aktie aus

    1113 Aufrufe 1113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rocket Lab: SpaceX-Konkurrent strauchelt nach Zahlen – ein Grund zur Sorge?

    Nach dem Quartalsbericht geriet die Aktie von Rocket Lab zeitweise unter Druck. Die Zahlen waren dabei aber nicht das Problem. Der Starttermin für die Neutron-Rakete sorgte für Unruhe. Ist das wirklich ein Problem?

    Für Sie zusammengefasst
    • Rocket Lab steigert Umsatz und reduziert Verluste
    • Rekordaufträge stärken Rocket Labs Wachstumsstory
    • Neutron-Termin sorgt trotz guter Zahlen für Unruhe
    Neutron Start bremst Aktie aus - Rocket Lab: SpaceX-Konkurrent strauchelt nach Zahlen – ein Grund zur Sorge?
    Foto: KI-generiert mit DALl-E

    Kaum waren die Zahlen von Rocket Lab veröffentlicht, ging es mit dem Kurs erst einmal bergab. Allerdings wurde das Minus im Laufe des Handelstages deutlich kleiner und die Aktie kratze schon wieder am grünen Bereich. Die Zahlen konnten sich nämlich sehen lassen.

    Rocket Lab hat im zweiten Quartal operativ kräftig zugelegt. Der Umsatz kletterte auf 234 Millionen US-Dollar und erreichte damit einen neuen Höchststand. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Anstieg von 62 Prozent. Auch im Vergleich zum ersten Quartal legte das Geschäft noch einmal deutlich zu.

     

     

    Parallel dazu konnte das Unternehmen seinen Verlust reduzieren. Unter dem Strich stand ein Minus von 49,25 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor hatte Rocket Lab noch 66,41 Millionen US-Dollar verloren.

    Auftragsbestand wächst auf Rekordniveau

    Noch wichtiger für die weitere Entwicklung ist allerdings der Blick auf die Auftragslage. Zum Quartalsende lagen Bestellungen im Volumen von 2,36 Milliarden US-Dollar vor. Binnen zwölf Monaten hat sich dieser Wert damit mehr als verdoppelt. Seit Anfang Juli konnte Rocket Lab zudem bereits zusätzliche Verträge im Umfang von mehr als einer Milliarde US-Dollar abschließen.

    Besonders stark wächst das Geschäft mit staatlichen Auftraggebern. Von der US Space Force erhielt Rocket Lab unter anderem einen Auftrag über 397 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen weitere Verträge für geostationäre Satelliten sowie neue Startbuchungen für Electron, HASTE und Neutron. Insgesamt stehen inzwischen mehr als 90 Missionen im Auftragsbuch.

    Auch für das laufende Quartal erwartet das Management weiteres Wachstum. Der Umsatz soll zwischen 250 und 265 Millionen US-Dollar liegen.

    Das eigentliche Problem heißt Neutron

    Trotzdem reagierten Anleger enttäuscht. Der Grund dafür lag vor allem bei Neutron. Die neue Mittelklasse-Rakete ist für Rocket Labs nächste Wachstumsphase von zentraler Bedeutung. Bislang hatte das Unternehmen den Jungfernflug für das vierte Quartal 2026 in Aussicht gestellt. Nach den jüngsten Aussagen steht nun zunächst im Vordergrund, die Rakete bis zum Jahresende vollständig zur Startrampe zu bringen.

    Einen festen Termin für den ersten Flug nannte Rocket Lab nicht mehr. Finanzchef Adam Spice hält einen Start noch im gleichen Zeitraum zwar weiterhin für möglich. CEO Peter Beck machte zugleich deutlich, dass der zeitliche Spielraum bis Jahresende kleiner wird. Genau diese Unsicherheit drückte auf die Stimmung. Die Aktie verlor nachbörslich rund sieben Prozent.

    Margen sorgen zusätzlich für Gegenwind

    Neben Neutron enttäuschte auch die Margenprognose. Für das dritte Quartal rechnet Rocket Lab mit einer GAAP-Bruttomarge von lediglich 29 bis 31 Prozent. Analysten hatten laut LSEG im Schnitt 37,6 Prozent erwartet. Belastend wirkten vor allem der steigende Anteil margenschwächerer Satellitensysteme, hohe Entwicklungsausgaben für Neutron und Kosten im Zusammenhang mit den jüngsten Übernahmen.

    Für Anleger mit langfristigem Horizont verändert sich die grundlegende Wachstumsstory zunächst jedoch kaum. Bei der Entwicklung einer neuen Rakete sind Terminverschiebungen ein erhebliches, aber keineswegs ungewöhnliches Risiko. Entscheidend dürfte weniger sein, ob der erste Flug einige Wochen früher oder später erfolgt. Viel wichtiger ist, dass Neutron erfolgreich in Betrieb geht und Rocket Lab anschließend regelmäßig Missionen durchführen kann.

    Rocket Lab nimmt Europa ins Visier

    Unterdessen baut das Unternehmen seine Präsenz weiter aus. Nach den Übernahmen von Mynaric und Motiv sowie der angekündigten Iridium-Transaktion richtet Rocket Lab den Blick zunehmend auf Europa.

    Mit Rocket Lab Germany soll Deutschland künftig eine größere Rolle bei der Fertigung von Satelliten, Nutzlasten und Komponenten spielen. Gleichzeitig will sich das Unternehmen stärker für europäische kommerzielle Raumfahrtprogramme sowie Projekte aus den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit positionieren.

    Rocket Lab Corporation

    -0,71 %
    +3,56 %
    +0,01 %
    -29,85 %
    +76,39 %
    +176,32 %
    ISIN:US7731211089WKN:A419CG
    Rocket Lab Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mein Tipp: Nicht abgehoben ist nicht aufgehoben

    Die Börse hatte sich offenbar stärker auf den Zeitplan von Neutron konzentriert als auf die Rekordzahlen. Eine tatsächliche Verschiebung des Erstflugs über das vierte Quartal hinaus ist bislang nicht bestätigt, das Risiko dafür ist jedoch gestiegen.

    Für kurzfristig orientierte Anleger ist das enttäuschend. Wer dagegen auf die langfristige Expansion von Rocket Lab setzt, dürfte vor allem eines brauchen: etwas mehr Geduld. Solange Aufträge, Umsatz und internationale Expansion weiter zulegen, bleibt die Wachstumsstory intakt.

    Dass noch kein genaues Datum für den Erstflug der Neutron-Rakete feststeht, ist zwar ärgerlich, aber kein Beinbruch. Daher bietet die Aktien für mutige, langfristig orientierte Anleger immer noch eine Chance, sich bei einem der führenden Weltraum-Konzerne zu positionieren.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Markus Weingran
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
    wallstreetONLINE Profilseite
    .
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Weingran
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neutron Start bremst Aktie aus Rocket Lab: SpaceX-Konkurrent strauchelt nach Zahlen – ein Grund zur Sorge? Nach dem Quartalsbericht geriet die Aktie von Rocket Lab zeitweise unter Druck. Die Zahlen waren dabei aber nicht das Problem. Der Starttermin für die Neutron-Rakete sorgte für Unruhe. Ist das wirklich ein Problem?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     