Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.385,96USD pro Feinunze und notiert damit -0,07 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,82USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,45 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,19USD und verzeichnet ein Plus von +0,39 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,47USD und verzeichnet ein Plus von +0,21 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.366,00 USD -0,76 % Platin 1.748,00 USD +0,09 % Kupfer London Rolling 14.133,66 USD +0,37 % Aluminium 3.340,71 PKT +0,80 % Erdgas 2,755 USD -0,85 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -1,45 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.08.26, 17:29 Uhr.