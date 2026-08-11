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    US-Anleihen

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    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen legen am Dienstag leicht zu
    • Rendite zehnjähriger Anleihen sinkt auf 4,68 Prozent
    • US-Verbraucherpreise im Juli stehen am Mittwoch an
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,10 Prozent auf 108,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,68 Prozent.

    Die Anleihekurse waren zunächst noch angesichts erneut gestiegener Ölpreise gefallen. Im Handelsverlauf gaben sie ihre Aufschläge teilweise wieder ab. Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten belasteten die Ölpreise und stützten die Anleihekurse. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Schließlich wurden bisher Hoffnungssignale immer wieder enttäuscht. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

    Der Markt wartet auf die US-Verbraucherpreisdaten für den Monat Juli, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Es wird ein leichter Rückgang der Inflationsrate auf 3,4 Prozent erwartet. Zuletzt haben sich Spekulationen auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres abgeschwächt. Insbesondere durch den enttäuschenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung vom vergangenen Freitag hätten die Zinserwartungen einen Dämpfer erhalten, heißt es in einer Analyse der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jsl/he






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