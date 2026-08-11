🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    Absatz schrumpf gewaltig

    1569 Aufrufe 1569 0 Kommentare 0 Kommentare

    China: Deutsche Autohersteller weiter im Rückwärtsgang

    Die deutschen Automobilhersteller geraten auf dem chinesischen Markt immer mehr an den Rand und zur Nebenfigur. Aber nicht nur das: Jetzt drohen chinesische Hersteller auch Marktanteile in Europa aufzuholen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Autobauer verlieren in China an Boden
    • Xiaomi und BYD gewinnen Kunden mit Kampfpreisen
    • Teure Verbrenner-Modelle verschärfen deutsche Probleme
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Absatz schrumpf gewaltig - China: Deutsche Autohersteller weiter im Rückwärtsgang
    Foto: Carsten Koall - dpa

    Im ersten Halbjahr verkaufte Mercedes in China lediglich 1.153 Exemplare des CLA – ein Bruchteil der mehr als 80.000 ähnlich teuren SU7-Limousinen, die Xiaomi im gleichen Zeitraum auslieferte.

    Diese Entwicklung verdeutlicht die Probleme, mit denen auch BMW, Volkswagen und Porsche in China zu kämpfen haben. Alle drei meldeten im zweiten Quartal Absatzrückgänge von mindestens 30 Prozent an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Short
    49,78€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    44,00€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gleichzeitig gewinnen Unternehmen wie Xiaomi und BYD Kunden auf Kosten der deutschen Hersteller. Damit verlieren die Deutschen einen wichtigen Wachstumstreiber und eine zentrale Gewinnquelle. Bislang hat keiner von ihnen einen Weg gefunden, diese Abwärtsspirale zu stoppen, auch wenn man stärker versucht, chinesischen Bedürfnissen näher zu kommen. 

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Mercedes entwickelte beispielsweise eine Version des CLA mit verlängertem Radstand, um dem chinesischen Wunsch nach mehr Platz entgegenzukommen. Zudem stattete der Konzern das Auto mit umfangreicher Software aus, darunter eine KI-gestützte Sprachsteuerung, und setzte den Einstiegspreis bei lediglich 229.000 Yuan (rund 33.943 US-Dollar) an – etwa 40 Prozent weniger als für die europäische Version.

    Statt neue Kunden zu gewinnen, musste Mercedes letztlich einräumen, dass ein erfolgreicher Wettbewerb in China noch stärkere Preissenkungen erfordern würde. Dadurch würde der Konzern aber bei nahezu jedem verkauften elektrischen CLA Geld verlieren. 

    Mercedes erklärte gegenüber Bloomberg, der CLA sei ohnehin nie dafür gedacht gewesen, hohe Stückzahlen zu erzielen. Vielmehr sollte das Modell die neueste Technologie des Unternehmens in dem hart umkämpften Einstiegssegment demonstrieren.

    Chinesische Hersteller sind dagegen bereit, erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen, um Marktanteile zu gewinnen. Der Gewinn von BYD brach im ersten Quartal um 55 Prozent ein und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Der Preiskampf hinterlässt deutliche Spuren. Auch der Gewinn von Geely Automobile ging in diesem Zeitraum zurück.

    Mercedes-Benz Group

    -1,45 %
    -2,82 %
    +6,72 %
    -5,50 %
    -10,49 %
    -32,89 %
    -24,96 %
    -11,23 %
    +140,41 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
    Mercedes-Benz Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sind erhebliche Teile des Angebots deutscher Autobauer in China inzwischen schlicht zu teuer. Zwar schrumpft der chinesische Gesamtmarkt aufgrund der anhaltenden Immobilienkrise, die die Konsumlaune belastet. Die deutschen Hersteller trifft der Rückgang jedoch stärker, weil ihre Modellpaletten tendenziell teurer sind und einen größeren Anteil an Verbrennern aufweisen – ein Segment, das schrumpft.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,04, was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Absatz schrumpf gewaltig China: Deutsche Autohersteller weiter im Rückwärtsgang Die deutschen Automobilhersteller geraten auf dem chinesischen Markt immer mehr an den Rand und zur Nebenfigur. Aber nicht nur das: Jetzt drohen chinesische Hersteller auch Marktanteile in Europa aufzuholen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     