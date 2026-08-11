China: Deutsche Autohersteller weiter im Rückwärtsgang

Diese Entwicklung verdeutlicht die Probleme, mit denen auch BMW, Volkswagen und Porsche in China zu kämpfen haben. Alle drei meldeten im zweiten Quartal Absatzrückgänge von mindestens 30 Prozent an.

Im ersten Halbjahr verkaufte Mercedes in China lediglich 1.153 Exemplare des CLA – ein Bruchteil der mehr als 80.000 ähnlich teuren SU7-Limousinen, die Xiaomi im gleichen Zeitraum auslieferte.

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Gleichzeitig gewinnen Unternehmen wie Xiaomi und BYD Kunden auf Kosten der deutschen Hersteller. Damit verlieren die Deutschen einen wichtigen Wachstumstreiber und eine zentrale Gewinnquelle. Bislang hat keiner von ihnen einen Weg gefunden, diese Abwärtsspirale zu stoppen, auch wenn man stärker versucht, chinesischen Bedürfnissen näher zu kommen.

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Mercedes entwickelte beispielsweise eine Version des CLA mit verlängertem Radstand, um dem chinesischen Wunsch nach mehr Platz entgegenzukommen. Zudem stattete der Konzern das Auto mit umfangreicher Software aus, darunter eine KI-gestützte Sprachsteuerung, und setzte den Einstiegspreis bei lediglich 229.000 Yuan (rund 33.943 US-Dollar) an – etwa 40 Prozent weniger als für die europäische Version.

Statt neue Kunden zu gewinnen, musste Mercedes letztlich einräumen, dass ein erfolgreicher Wettbewerb in China noch stärkere Preissenkungen erfordern würde. Dadurch würde der Konzern aber bei nahezu jedem verkauften elektrischen CLA Geld verlieren.

Mercedes erklärte gegenüber Bloomberg, der CLA sei ohnehin nie dafür gedacht gewesen, hohe Stückzahlen zu erzielen. Vielmehr sollte das Modell die neueste Technologie des Unternehmens in dem hart umkämpften Einstiegssegment demonstrieren.

Chinesische Hersteller sind dagegen bereit, erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen, um Marktanteile zu gewinnen. Der Gewinn von BYD brach im ersten Quartal um 55 Prozent ein und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren. Der Preiskampf hinterlässt deutliche Spuren. Auch der Gewinn von Geely Automobile ging in diesem Zeitraum zurück.

Nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sind erhebliche Teile des Angebots deutscher Autobauer in China inzwischen schlicht zu teuer. Zwar schrumpft der chinesische Gesamtmarkt aufgrund der anhaltenden Immobilienkrise, die die Konsumlaune belastet. Die deutschen Hersteller trifft der Rückgang jedoch stärker, weil ihre Modellpaletten tendenziell teurer sind und einen größeren Anteil an Verbrennern aufweisen – ein Segment, das schrumpft.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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