Prime Ledger Adds O'Neill, Rakshit to Leadership; Thompson Joins Board
Prime Ledger strengthens its leadership bench with seasoned experts in risk, finance, and investment management to power its next phase of digital asset growth.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Prime Ledger appointed Lesley O’Neill as Chief Risk and Compliance Officer and Ankur Rakshit as Chief Financial Officer.
- Chuck Thompson, an experienced investment management executive, was appointed to Prime Ledger’s Board of Directors.
- O’Neill brings over 15 years of experience in fintech, digital assets, Web3, AI, compliance, risk management, privacy, and cybersecurity, including leadership roles at Binance.US and Prove Identity.
- Rakshit has nearly 20 years of finance and operations experience at companies including Citigroup, American Express, Fidelity Investments, and Kraken.
- Thompson contributes more than 30 years of expertise in investment management, corporate strategy, governance, product development, and mergers and acquisitions.
- The appointments support Prime Ledger’s next growth phase as it expands its digital asset advisory and lifecycle infrastructure for real-world assets and institutional clients.
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