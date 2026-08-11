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    Prime Ledger Adds O'Neill, Rakshit to Leadership; Thompson Joins Board

    Prime Ledger strengthens its leadership bench with seasoned experts in risk, finance, and investment management to power its next phase of digital asset growth.

    Prime Ledger Adds O'Neill, Rakshit to Leadership; Thompson Joins Board
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Prime Ledger appointed Lesley O’Neill as Chief Risk and Compliance Officer and Ankur Rakshit as Chief Financial Officer.
    • Chuck Thompson, an experienced investment management executive, was appointed to Prime Ledger’s Board of Directors.
    • O’Neill brings over 15 years of experience in fintech, digital assets, Web3, AI, compliance, risk management, privacy, and cybersecurity, including leadership roles at Binance.US and Prove Identity.
    • Rakshit has nearly 20 years of finance and operations experience at companies including Citigroup, American Express, Fidelity Investments, and Kraken.
    • Thompson contributes more than 30 years of expertise in investment management, corporate strategy, governance, product development, and mergers and acquisitions.
    • The appointments support Prime Ledger’s next growth phase as it expands its digital asset advisory and lifecycle infrastructure for real-world assets and institutional clients.



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