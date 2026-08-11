Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Plus: Deutscher Markt überholt heute die Wall Street
Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes leicht zulegen und vor allem Tech-Werte glänzen, treten die US-Märkte überwiegend auf der Stelle.
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Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute überwiegend leichte Kursbewegungen, wobei die deutschen Leitindizes insgesamt etwas freundlicher tendieren als die großen US-Barometer. Der DAX notiert aktuell bei 26.390,20 Punkten und legt um 0,24 Prozent zu. Damit setzt der deutsche Leitindex seinen moderaten Aufwärtstrend fort. Ebenfalls im Plus liegt der SDAX, der bei 18.570,45 Punkten um 0,17 Prozent zulegt. Am stärksten präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 0,32 Prozent auf 4.092,42 Punkte und gehört damit zu den heutigen Gewinnern im deutschen Markt. Leicht schwächer zeigt sich dagegen der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte gibt minimal um 0,04 Prozent nach und steht bei 32.230,12 Punkten. Insgesamt bleibt die Entwicklung im deutschen Markt damit uneinheitlich, aber überwiegend positiv. In den USA verläuft der Handel dagegen verhaltener. Der Dow Jones kommt kaum vom Fleck und gewinnt lediglich 0,02 Prozent auf 53.934,79 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 tendiert leicht schwächer und verliert 0,09 Prozent auf 7.742,80 Punkte. Damit zeigen die US-Indizes ein gemischtes Bild mit einer leichten Tendenz zur Seitwärtsbewegung. Im direkten Vergleich präsentieren sich die deutschen Indizes heute etwas robuster als die US-Börsen, wobei vor allem Technologiewerte im TecDAX für positive Akzente sorgen.
DAX: GEA Group an der Spitze, adidas unter DruckIm DAX führten GEA Group mit einem Plus von 1,88 Prozent, Siemens Energy mit 1,81 Prozent und Continental mit 1,65 Prozent die Gewinnerliste an. Den stärksten Rückgang verzeichnete dagegen adidas mit minus 3,26 Prozent. Zalando verloren 2,90 Prozent, Qiagen 2,76 Prozent. Damit lag die Spanne zwischen dem besten und dem schwächsten DAX-Wert bei 5,14 Prozentpunkten.
MDAX: AIXTRON gewinnt deutlich, Bechtle schwächster WertAIXTRON legten im MDAX um 3,50 Prozent zu und standen damit an der Spitze. IONOS Group gewannen 3,33 Prozent, Elmos Semiconductor 3,25 Prozent. Auf der Verliererseite lagen Bechtle mit minus 2,18 Prozent, Nemetschek mit minus 2,13 Prozent und ThyssenKrupp mit minus 2,06 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lagen 5,68 Prozentpunkte.
SDAX: PVA TePla führt Gewinner an, PNE bricht einPVA TePla waren mit einem Plus von 5,64 Prozent der stärkste Wert im SDAX. Carl Zeiss Meditec stiegen um 4,51 Prozent, tonies Registered (A) um 2,80 Prozent. Deutlich schwächer entwickelten sich die Verlierer: PNE büßten 13,26 Prozent ein, CANCOM SE verloren 6,03 Prozent und HYPOPORT 4,06 Prozent. Die Differenz zwischen dem Top- und dem Flopwert belief sich damit auf 18,90 Prozentpunkte.
TecDAX: PVA TePla und Carl Zeiss Meditec vornIm TecDAX lagen PVA TePla mit plus 5,64 Prozent vor Carl Zeiss Meditec mit 4,51 Prozent und AIXTRON mit 3,50 Prozent. Auf der Verliererseite standen CANCOM SE mit minus 6,03 Prozent, Qiagen mit minus 2,76 Prozent und Bechtle mit minus 2,18 Prozent. Der Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert betrug 11,67 Prozentpunkte.
Dow Jones: Caterpillar führt, Nike gibt am stärksten nachCaterpillar waren im Dow Jones mit einem Plus von 1,49 Prozent der stärkste Wert. IBM gewannen 1,48 Prozent, The Home Depot 1,33 Prozent. Dem standen Verluste bei Nike (B) von 2,54 Prozent gegenüber. Amazon verloren 1,88 Prozent, Cisco Systems 1,47 Prozent. Damit reichte die Performance-Spanne im Index von plus 1,49 bis minus 2,54 Prozent.
S&P 500: Finanzwerte stark, Monster Beverage stürzt abIm S&P 500 führten Axon Enterprise mit einem Plus von 5,12 Prozent, KKR mit 4,78 Prozent und Apollo Global Management mit 4,76 Prozent. Am unteren Ende stand Monster Beverage mit einem Einbruch von 50,46 Prozent. AppLovin Registered (A) verloren 4,29 Prozent, Oracle 4,23 Prozent. Zwischen Axon Enterprise und Monster Beverage lag damit eine außergewöhnlich große Spanne von 55,58 Prozentpunkten.
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