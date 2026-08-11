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    Bullenthese bestätigt

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    JPMorgan lässt es krachen: Kursziel für den S&P 500 angehoben!

    JPMorgan ist hinsichtlich der guten Unternehmensergebnisse äußert optimistisch und hebt das Kursziel des S&P 500 an. Ist das gerechtfertigt?

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt das S&P-500-Ziel auf 8.000 Punkte
    • 78 Prozent übertrafen Gewinnschätzungen der Analysten
    • KI-Erlöse wachsen trotz hoher Investitionen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Bullenthese bestätigt - JPMorgan lässt es krachen: Kursziel für den S&P 500 angehoben!
    Foto: Dall-E

    JPMorgan hat sein sein Jahresendziel für den S&P 500 angehoben. Nachdem inzwischen der Großteil der Unternehmensergebnisse vorliegt und diese offenbar eine zentrale These der Bullen bestätigen, wird die Bank optimistischer.

    Am Montag erklärte Dubravko Lakos-Bujas, globaler Leiter der Marktstrategie bei JPMorgan, er erwarte, dass der S&P 500 das Jahr bei 8.000 Punkten beendet.

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    Zuvor hatte sein Ziel bei 7.800 Punkten gelegen. Das neue Kursziel impliziert einen Anstieg von rund 3 Prozent gegenüber dem Schlussstand des marktbreiten Index vom Freitag bei 7.757,64 Punkten.

    Die Berichtssaison für das zweite Quartal verlief  tatsächlich außergewöhnlich stark. Von den bislang 87 Prozent der S&P-500-Unternehmen, die ihre Zahlen vorgelegt haben, übertrafen 78 Prozent die Gewinnschätzungen der Analysten, wie aus einer Analyse von JPMorgan hervorgeht.

    Auch das Ausmaß der positiven Überraschungen ist ungewöhnlich hoch: Die Unternehmen übertrafen die Erwartungen im Schnitt um rund 31 Prozent. In den vergangenen vier Quartalen hatte die durchschnittliche Abweichung lediglich bei rund 9 Prozent gelegen.

    Sorgen um KI-Renditen dürften nachlassen

    Die Milliardeninvestitionen in die Entwicklung Künstlicher Intelligenz stehen seit Längerem im Fokus der Marktteilnehmer. Die Sorgen über die Rendite dieser Investitionen dürften jedoch allmählich nachlassen, meint JPMorgan. Zu den prominentesten Unternehmen, die bereits von steigenden KI-Erlösen berichten, zählen demnach Alphabet, Amazon und Microsoft. Bei ihnen hätten sich das Cloud-Wachstum, die Auftragsbestände und der operative Cashflow verbessert.

    S&P 500

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    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Obwohl der freie Cashflow "bei den meisten Hyperscalern im Geschäftsjahr 2027 voraussichtlich negativ bleiben wird", verbesserten sich Nachfrage und Auftragsabdeckung im Verhältnis zu den Investitionsausgaben. Das zeige sich unter anderem an steigenden Verhältnissen von Auftragsbestand zu Investitionen sowie von Auftragseingang zu Umsatz, schreibt Analyst Lakos-Bujas am Montag.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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