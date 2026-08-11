JPMorgan lässt es krachen: Kursziel für den S&P 500 angehoben!

Am Montag erklärte Dubravko Lakos-Bujas, globaler Leiter der Marktstrategie bei JPMorgan, er erwarte, dass der S&P 500 das Jahr bei 8.000 Punkten beendet.

JPMorgan hat sein sein Jahresendziel für den S&P 500 angehoben. Nachdem inzwischen der Großteil der Unternehmensergebnisse vorliegt und diese offenbar eine zentrale These der Bullen bestätigen, wird die Bank optimistischer.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zuvor hatte sein Ziel bei 7.800 Punkten gelegen. Das neue Kursziel impliziert einen Anstieg von rund 3 Prozent gegenüber dem Schlussstand des marktbreiten Index vom Freitag bei 7.757,64 Punkten.

Die Berichtssaison für das zweite Quartal verlief tatsächlich außergewöhnlich stark. Von den bislang 87 Prozent der S&P-500-Unternehmen, die ihre Zahlen vorgelegt haben, übertrafen 78 Prozent die Gewinnschätzungen der Analysten, wie aus einer Analyse von JPMorgan hervorgeht.

Auch das Ausmaß der positiven Überraschungen ist ungewöhnlich hoch: Die Unternehmen übertrafen die Erwartungen im Schnitt um rund 31 Prozent. In den vergangenen vier Quartalen hatte die durchschnittliche Abweichung lediglich bei rund 9 Prozent gelegen.

Sorgen um KI-Renditen dürften nachlassen

Die Milliardeninvestitionen in die Entwicklung Künstlicher Intelligenz stehen seit Längerem im Fokus der Marktteilnehmer. Die Sorgen über die Rendite dieser Investitionen dürften jedoch allmählich nachlassen, meint JPMorgan. Zu den prominentesten Unternehmen, die bereits von steigenden KI-Erlösen berichten, zählen demnach Alphabet, Amazon und Microsoft. Bei ihnen hätten sich das Cloud-Wachstum, die Auftragsbestände und der operative Cashflow verbessert.

Obwohl der freie Cashflow "bei den meisten Hyperscalern im Geschäftsjahr 2027 voraussichtlich negativ bleiben wird", verbesserten sich Nachfrage und Auftragsabdeckung im Verhältnis zu den Investitionsausgaben. Das zeige sich unter anderem an steigenden Verhältnissen von Auftragsbestand zu Investitionen sowie von Auftragseingang zu Umsatz, schreibt Analyst Lakos-Bujas am Montag.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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