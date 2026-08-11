Bilfinger Reappoints CEO Thomas Schulz for Another Five Years
Bilfinger doubles down on its growth course: the Supervisory Board has renewed CEO Thomas Schulz’s mandate, underscoring long-term confidence in his strategic leadership.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bilfinger’s Supervisory Board has extended Group CEO Thomas Schulz’s contract until the end of February 2032.
- Thomas Schulz has led Bilfinger since March 1, 2022, and the extension signals continuity and stability for customers, employees, and shareholders.
- Under Schulz’s leadership, Bilfinger has significantly increased revenue and nearly tripled its EBITA margin.
- Bilfinger’s improved performance contributed to its return to the MDAX in 2024 and inclusion in the STOXX Europe 600 in June 2025.
- Schulz aims to continue implementing Bilfinger’s strategy focused on profitable growth and sustainable value creation.
- Bilfinger is an international industrial services provider with around 31,000 employees and €5.4 billion in 2025 revenue, serving industries including chemicals, energy, oil and gas, and pharmaceuticals.
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