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    Besonders beachtet!

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    Apollo Global Management - Aktie gewinnt kräftig - 11.08.2026

    Am 11.08.2026 ist die Apollo Global Management Aktie, bisher, um +5,97 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Apollo Global Management Aktie.

    Besonders beachtet! - Apollo Global Management - Aktie gewinnt kräftig - 11.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Apollo Global Management ist ein führender globaler Anbieter von alternativen Investmentlösungen, spezialisiert auf Private Equity, Kredite und Immobilien. Es zählt zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Blackstone, KKR und Carlyle Group. Apollo's Stärke liegt in seiner Kreditkompetenz und innovativen Strategien.

    Apollo Global Management aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.08.2026

    Die Apollo Global Management Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,97 % auf 121,18. Damit gewinnt die Aktie +6,83  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Apollo Global Management Aktie. Nach einem Plus von +3,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 121,18, mit einem Plus von +5,97 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Apollo Global Management Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,08 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Apollo Global Management Aktie damit um +7,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Apollo Global Management -6,54 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

    Apollo Global Management Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,69 %
    1 Monat +14,96 %
    3 Monate +1,08 %
    1 Jahr -6,96 %
    Stand: 11.08.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Apollo Global Management Aktie

    Es gibt 577 Mio. Apollo Global Management Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,21 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Apollo Global Management Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apollo Global Management Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apollo Global Management

    +6,86 %
    +8,76 %
    +16,26 %
    +1,64 %
    -6,22 %
    +54,14 %
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