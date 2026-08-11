Apollo Global Management - Aktie gewinnt kräftig - 11.08.2026

Die Apollo Global Management Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,97 % auf 121,18€. Damit gewinnt die Aktie +6,83 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Apollo Global Management Aktie. Nach einem Plus von +3,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 121,18€, mit einem Plus von +5,97 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Apollo Global Management ist ein führender globaler Anbieter von alternativen Investmentlösungen, spezialisiert auf Private Equity, Kredite und Immobilien. Es zählt zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Blackstone, KKR und Carlyle Group. Apollo's Stärke liegt in seiner Kreditkompetenz und innovativen Strategien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Apollo Global Management Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,08 %.

Allein seit letzter Woche ist die Apollo Global Management Aktie damit um +7,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Apollo Global Management -6,54 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

Apollo Global Management Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,69 % 1 Monat +14,96 % 3 Monate +1,08 % 1 Jahr -6,96 %

Informationen zur Apollo Global Management Aktie

Stand: 11.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 577 Mio. Apollo Global Management Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,21 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes leicht zulegen und vor allem Tech-Werte glänzen, treten die US-Märkte überwiegend auf der Stelle.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nvidia holt Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs und KKR ins Boot: Gemeinsam sollen mehr als 500 Milliarden US-Dollar Fremdkapital für KI-Infrastruktur mobilisiert werden.

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Ob die Apollo Global Management Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apollo Global Management Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.