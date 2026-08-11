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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Dax steigt erstmals über 26.500 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt dank Iran-Hoffnungen auf Rekordhoch
    • Leitindex überspringt erstmals 26.500 Punkte
    • Sinkende Ölpreise und Einigungssignale stützen
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax steigt erstmals über 26.500 Punkte
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf eine Lösung im Iran-Krieg haben dem Dax am Dienstag ein Rekordhoch beschert. Erstmals in seiner Geschichte kletterte der deutsche Leitindex über die Marke von 26.500 Punkten, nachdem er erst in der Woche zuvor die Marke von 26.000 Zählern übersprungen hatte.

    Die Marktteilnehmer balancierten weiter zwischen Krisenmodus und Rekordlaune und hätten sich aktuell für Letzteres entschieden, resümierte Marktanalyst Timo Emden von Captrader. Unterstützung kam einmal mehr von sinkenden Ölpreisen. Zuvor hatte Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif gesagt, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen".

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    Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 26.391,42 Zählern aus dem Tag. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,08 Prozent auf 32.224,89 Punkte nach.

    Europaweit ging es überwiegend aufwärts, wobei auch der EuroStoxx 50 und der SMI in Zürich Bestmarken erreichten. Der FTSE 100 in London schloss leicht im Minus. In New York pendelte der Dow Jones Industrial zwischen leichten Gewinnen und Verlusten.

    Für den Dax fasste Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank den starken Lauf seit Ende Juli so zusammen: Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen, gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung hätten ein "konstruktives Umfeld" erzeugt.

    Insgesamt wieder gefragt waren am Dienstag Aktien mit KI-Fantasie. Im Dax waren Siemens Energy mit plus 2,6 Prozent größter Gewinner. Im MDax waren Suss , Siltronic und Aixtron mit Gewinnen zwischen 2,4 und 4,0 Prozent vorne zu finden. Spitzenreiter im SDax war die Aktie von PVA Tepla mit plus 5,2 Prozent.

    PNE sackten dort dagegen um 19,5 Prozent ab. Anleger quittierten so einen erfolglosen Versuch des Energieprojektentwicklers, für sich selbst einen Käufer zu finden. Wie PNE am Vorabend bekannt gegeben hatte, lagen die Preisvorstellungen etwaiger Kandidaten unterhalb des derzeitigen Börsenkurses.

    Die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma zählten mit Verlusten von 3,1 beziehungsweise 1,9 Prozent zu den größeren Verlierern. Schwache Erlöse samt gekapptem Jahresumsatzziel des schweizerischen Sneaker-Herstellers On Holding waren der Grund.

    Unter den berichtenden Unternehmen büßten Salzgitter nach detaillierten Zahlen 1,6 Prozent ein. Wie Analyst Dominic O'Kane von JPMorgan schrieb, verfehlte die Stahlfertigungssparte wegen höherer Kosten die Erwartungen.

    Cancom waren im SDax nach Halbjahreszahlen mit minus 6,2 Prozent auffällig. Der bestätigte Ausblick des IT-Dienstleisters wirke inzwischen zunehmend ambitioniert, hieß es als Reaktion.

    Außerhalb der Dax-Familie legten die Anteile von OHB um 5,6 Prozent zu und profitierten davon, dass das Raumfahrtunternehmen am Donnerstag zum Handelsstart in den SDax aufgenommen wird, da der Stahlhändler Klöckner & Co übernahmebedingt ausscheidet./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,97 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (11. August 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 127,07 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 218,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +28,93 %/+54,09 % bedeutet.





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