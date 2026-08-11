Bilfinger bindet CEO Thomas Schulz für weitere fünf Jahre
Bilfinger setzt auf Kontinuität an der Spitze: Der Vertrag von Vorstandschef Thomas Schulz wird langfristig verlängert – ein klares Signal für Stabilität und Wachstum.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Aufsichtsrat von Bilfinger hat den Vertrag von Vorstandsvorsitzendem Thomas Schulz bis Ende Februar 2032 verlängert.
- Thomas Schulz führt Bilfinger seit dem 1. März 2022; die Vertragsverlängerung soll Kontinuität und Stabilität sichern.
- Unter seiner Führung wurden Marktpositionierung und operative Exzellenz verbessert sowie profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung vorangetrieben.
- Der Konzernumsatz stieg deutlich, während sich die EBITA-Marge nahezu verdreifachte.
- Bilfinger kehrte 2024 in den MDAX zurück und wurde im Juni 2025 in den STOXX Europe 600 aufgenommen.
- Bilfinger beschäftigt rund 31.000 Mitarbeitende, erzielte 2025 einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro und ist weltweit als Industriedienstleister für die Prozessindustrie tätig.
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