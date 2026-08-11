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    Marktgeflüster

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    Auftrag Ölpreis und Zinsen drücken: Diesmal Pakistan Fake-News!

    Nachdem Trump mit seinen Fake News immer mehr an Markt-Macht zu verlieren scheint, sprang Pakistan wieder einmal in die Bresche: ein Deal zwischen den USA und dem Iran sei "nahe". Wirklich?

    Der Ölpreis war in den letzten Tagen deutlich gestiegen, ebenso die Kapitalmarkt-Zinsen - also war es wieder Zeit für Fake News, um den Trend zu stoppen! Nachdem Trump mit seinen Fake News immer mehr an Markt-Macht zu verlieren scheint, sprang Pakistan wieder einmal in die Bresche: ein Deal zwischen den USA und dem Iran sei "nahe". Wirklich? Teheran hat harte Bedingungen gestellt, die einen baldigen Deal unmöglich machen - alle Fakten sprechen also eindeutig gegen einen Deal. Daher dürfte Pakistan gezielt (und möglicherweise im Auftrag) diese Fake News gestreut haben vor den morgigen Daten zur US-Inflation: es ging darum, den Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen zu stoppen (was gelang - damit hat man einen Puffer) und den Ölpreis zu drücken (was auch gelang). Ansonsten ein ruhiger Handelstag an der Wall Street..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Auftrag Ölpreis und Zinsen drücken: Diesmal Pakistan Fake-News! Der Ölpreis war in den letzten Tagen deutlich gestiegen, ebenso die Kapitalmarkt-Zinsen - also war es wieder Zeit für Fake News, um den Trend zu stoppen!
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