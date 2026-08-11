Der Ölpreis war in den letzten Tagen deutlich gestiegen, ebenso die Kapitalmarkt-Zinsen - also war es wieder Zeit für Fake News, um den Trend zu stoppen! Nachdem Trump mit seinen Fake News immer mehr an Markt-Macht zu verlieren scheint, sprang Pakistan wieder einmal in die Bresche: ein Deal zwischen den USA und dem Iran sei "nahe". Wirklich? Teheran hat harte Bedingungen gestellt, die einen baldigen Deal unmöglich machen - alle Fakten sprechen also eindeutig gegen einen Deal. Daher dürfte Pakistan gezielt (und möglicherweise im Auftrag) diese Fake News gestreut haben vor den morgigen Daten zur US-Inflation: es ging darum, den Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen zu stoppen (was gelang - damit hat man einen Puffer) und den Ölpreis zu drücken (was auch gelang). Ansonsten ein ruhiger Handelstag an der Wall Street..

Das Video "Auftrag Ölpreis und Zinsen drücken: Diesmal Pakistan Fake-News! " sehen Sie hier..