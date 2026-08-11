PVA TePla Aktie steigt am 11.08.2026 kräftig

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von PVA TePla. Mit einer Performance von +4,48 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +1,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,94€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PVA TePla Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -28,86 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -11,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PVA TePla um +33,79 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,16 % 1 Monat -23,07 % 3 Monate -28,86 % 1 Jahr +45,99 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 11.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 694,26 Mio.EUR € wert.

Neue Hoffnungen auf eine Lösung im Iran-Krieg haben dem Dax am Dienstag ein Rekordhoch beschert. Erstmals in seiner Geschichte kletterte der deutsche Leitindex über die Marke von 26.500 Punkten, nachdem er erst in der Woche zuvor die Marke von …

EQS Voting Rights Announcement: PVA TePla AG PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 11.08.2026 / 18:02 CET/CEST Dissemination of a …

EQS Voting Rights Announcement: PVA TePla AG PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 11.08.2026 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +4,37 %.

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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.