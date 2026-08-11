JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte nach dem Halbjahresbericht des Rückversicherers seine Schätzungen. Unter Berücksichtigung aller vorgenommener Anpassungen steige seine Prognose für den Nettogewinn 2026 um 3 Prozent, während seine Schätzungen für 2027 und 2028 sänken, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: CHF
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