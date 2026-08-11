thyssenkrupp nucera: SOEC-Neuausrichtung verändert EBIT-Prognose 2025/26
thyssenkrupp nucera ordnet seine Wasserstoffstrategie neu: Die Serienfertigung der Hochtemperatur-Elektrolyse wird gestoppt, mit spürbaren Folgen für Ergebnis und Ausblick.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera stellt den Aufbau einer eigenen Serienfertigung für die Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC) ein, da Marktreife, Investitionsbedarf und wirtschaftliche Perspektiven neu bewertet wurden.
- Die Neuausrichtung verursacht im Geschäftsjahr 2025/26 einmalige negative EBIT-Effekte von rund 30 Mio. Euro, vor allem durch Wertberichtigungen der Pilotanlage und aktivierter Entwicklungsleistungen.
- Ab 2026/27 sollen die geringeren SOEC-Ausgaben das EBIT um bis zu 10 Mio. Euro und den Cashflow um rund 20 Mio. Euro jährlich entlasten.
- Für das Segment Grüner Wasserstoff (gH2) wird 2025/26 ein EBIT von –155 bis –135 Mio. Euro erwartet; die Umsatzprognose wurde auf 100 bis 130 Mio. Euro gesenkt.
- Die Prognose für das Segment Chlor-Alkali bleibt unverändert: Umsatz von 320 bis 400 Mio. Euro und EBIT von 45 bis 65 Mio. Euro.
- Auf Konzernebene wird ein Umsatz von 450 bis 500 Mio. Euro und ein EBIT von –105 bis –75 Mio. Euro erwartet; die Auftragseingangsprognose wurde auf 550 bis 670 Mio. Euro eingeengt.
Der nächste wichtige Termin, Q3/9M-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 12.08.2026.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,56 % im
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