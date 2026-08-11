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    Das Wachstum der KI deckt ein verborgenes Problem im Umfang von 4,63 Billionen USD auf

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    veraltete und unverwaltete Unternehmensinhalte

    Das Wachstum der KI deckt ein verborgenes Problem im Umfang von 4,63 Billionen USD auf - veraltete und unverwaltete Unternehmensinhalte
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kosten der „Content-Schulden" übersteigen das BIP Japans, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt

    NEW YORK, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie von Storyblok in Zusammenarbeit mit FT Longitude (Teil der Financial Times) tatsächlichen Kosten der „Content-Schulden" auf: Inhalte, die veraltet, schlecht strukturiert, nicht für Suchmaschinen oder die Erkennung durch KI optimiert und nur schwer effizient zu aktualisieren und zu veröffentlichen sind. Einer Umfrage unter Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 1 Milliarde USD zufolge verursacht die „Content-Schuld" den Unternehmen weltweit Kosten in Höhe von 4,63 Billionen USD, berechnet auf der Grundlage der Ausgaben für deren Behebung sowie der dadurch gefährdeten Einnahmen.

    Die KI-Suche hat ein ohnehin schon großes Problem noch verschlimmert

    Die „Content-Schulden" waren in den Google-Suchergebnissen schon immer verborgen, doch Unternehmen haben sie ignoriert, da sie die Auswirkungen nicht spürten. Da KI nun diese veralteten Inhalte in ihren Antworten verwendet, werden viele Marken entweder falsch dargestellt oder gänzlich ausgelassen.

    Die geschäftlichen Auswirkungen der „Content-Schulden" sind erheblich:

    • 663,4 Mio. USD – durchschnittliche Verbindlichkeiten pro Unternehmen in der Umfrage
    • 5,9 % – Durchschnittlicher jährlicher Umsatz, der durch Verbindlichkeiten aus Content-Kosten gefährdet ist
    • 4,8 Mio. USD – Durchschnittliche Ausgaben für den Abbau von Content-Rückständen (34 % der gesamten Content-Ausgaben)
    • 105,4 – Durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Woche, die für die Pflege bestehender Inhalte aufgewendet werden

    Führungskräfte erkennen, dass sie ein Problem mit den Inhalten haben

    Nachdem jahrzehntelang zugelassen wurde, dass sich Unstimmigkeiten in der Markenpräsentation im Internet ausbreiteten, haben Führungskräfte erkannt, dass sich ihre schlechten Gewohnheiten im Umgang mit Inhalten nun ändern müssen.

    • 89 % geben an, dass eine Verbesserung der Qualität, der Struktur und der Steuerung ihrer Inhalte einen messbaren geschäftlichen Mehrwert für ihr Unternehmen schaffen würde
    • 78 % geben an, dass ihre Organisation über mehr digitale Inhalte verfügt, als sie realistischerweise korrekt, relevant und auf dem neuesten Stand halten kann
    • 69 % geben an, dass veraltete oder uneinheitliche Inhalte es den Kunden erschweren, Informationen zu finden, diesen zu vertrauen oder entsprechend zu handeln
    • 69 % geben an, dass die mangelnde Transparenz hinsichtlich ihrer Inhalte ein Compliance-Risiko für ihr Unternehmen darstellt
    • 67 % geben an, dass eine mangelhafte Qualität oder Struktur der Inhalte ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen und bei der KI-gestützten Suche beeinträchtigt

    Content-Schulden sind ein technisches Problem, das gelöst werden kann

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