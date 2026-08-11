Börsen Update
Börsen Update USA - 11.08. - US Tech 100 schwach -0,35 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:44) bei 53.898,60 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: The Home Depot +1,32 %, Caterpillar +1,16 %, Chevron Corporation +0,97 %, American Express +0,85 %, JPMorgan Chase +0,81 %
Flop-Werte: Nike (B) -2,36 %, Cisco Systems -2,28 %, Amazon -1,65 %, NVIDIA -1,08 %, Procter & Gamble -1,05 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 29.527,94 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Axon Enterprise +6,06 %, MercadoLibre +5,92 %, Nebius Group Registered (A) +3,14 %, ASML Holding NV NY +2,99 %, Teradyne +2,78 %
Flop-Werte: SpaceX -5,08 %, AppLovin Registered (A) -5,08 %, Datadog Registered (A) -3,97 %, Adobe -3,33 %, Astera Labs -2,89 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:44) bei 7.733,97 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: KKR +6,68 %, Apollo Global Management +6,34 %, Axon Enterprise +6,06 %, Ares Management Registered (A) +5,07 %, Blackstone +4,89 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -5,08 %, Dell Technologies Registered (C) -4,64 %, Humana -4,13 %, Datadog Registered (A) -3,97 %, Oracle -3,90 %
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