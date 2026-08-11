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    Besonders beachtet!

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    KKR Aktie klettert deutlich - 11.08.2026

    Am 11.08.2026 ist die KKR Aktie, bisher, um +6,68 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der KKR Aktie.

    Besonders beachtet! - KKR Aktie klettert deutlich - 11.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    KKR ist ein führendes Investmentunternehmen, das Kapital für private und öffentliche Märkte bereitstellt. Es bietet Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, Kredite und Hedgefonds-Lösungen an. Als einer der größten Private-Equity-Investoren weltweit, hat KKR eine starke Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien. Wichtige Konkurrenten sind Blackstone, Carlyle Group und Apollo Global Management. KKR zeichnet sich durch langjährige Erfahrung, ein globales Netzwerk und diversifizierte Anlagestrategien aus.

    KKR aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die KKR Aktie. Mit einer Performance von +6,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der KKR Aktie. Nach einem Plus von +1,72 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 96,44. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von KKR über einen Zuwachs von +10,89 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die KKR Aktie damit um +3,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die KKR um -16,60 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

    KKR Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,26 %
    1 Monat +13,67 %
    3 Monate +10,89 %
    1 Jahr -25,52 %
    Stand: 11.08.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur KKR Aktie

    Es gibt 898 Mio. KKR Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,38 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. im Plus: Deutscher Markt überholt heute die Wall Street


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes leicht zulegen und vor allem Tech-Werte glänzen, treten die US-Märkte überwiegend auf der Stelle.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Blackstone und Co.

    Blackstone, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,24 %.

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    Ob die KKR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KKR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KKR

    +6,96 %
    +3,04 %
    +13,09 %
    +9,89 %
    -26,56 %
    +58,19 %
    +60,16 %
    +576,64 %
    +441,47 %
    ISIN:US48251W1045WKN:A2LQV6
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    Markt Bote
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