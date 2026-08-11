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    Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen SOEC-Ausstieg mit noch mehr Verlust

    Für Sie zusammengefasst
    • Nucera erwartet wegen Neuausrichtung höhere Verluste
    • SOEC-Ausstieg verursacht 30 Millionen Euro Verlust
    • Umsatzprognose sinkt auf 450 bis 500 Millionen Euro
    Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen SOEC-Ausstieg mit noch mehr Verlust
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen einer strategischen Neuausrichtung im laufenden Geschäftsjahr mit mehr Verlust als bisher. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde 2025/26 bei minus 105 bis minus 75 Millionen Euro liegen, teilte die Thyssenkrupp-Tochter am Dienstagabend mit. Zuvor war Nucera von minus 80 bis minus 30 Millionen Euro ausgegangen.

    Hintergrund ist der Ausstieg aus der eigenen Serienfertigung der Hochtemperatur-Elektrolyse (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC). Dies führt zu negativen Einmaleffekten im Ebit von 30 Millionen Euro im vierten Quartal. Im kommenden Geschäftsjahr rechnet Thyssenkrupp Nucera mit einem positiven Effekt im Ebit von zehn Millionen Euro und im Zahlungsmittelfluss von 20 Millionen Euro. 2024/25 hatte das Unternehmen noch zwei Millionen Euro Gewinn verzeichnet.

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    Mit Blick auf die bisherige Geschäftsentwicklung wird Thyssenkrupp Nucera zudem bei der Umsatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr zurückhaltender. Der Erlös soll nun bei 450 bis 500 Millionen Euro liegen, nach 845 Millionen Euro im Vorjahr. Zuvor war der Konzern am oberen Ende der Spanne von 50 Millionen Euro mehr ausgegangen. Der Auftragseingang dürfte 550 bis 670 Millionen Euro betragen, die alte Prognose belief sich auf 550 bis 850 Millionen Euro. 2024/25 hatte er bei 348 Millionen Euro gelegen.

    Anleger zeigten sich enttäuscht. Die Thyssenkrupp-Nucera-Aktie sackte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent ab.

    Das im MDax notierte Unternehmen Thyssenkrupp hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile des Elektrolyse-Spezialisten. Der Konzern hatte die Tochter im September zu 20 Euro das Stück an die Börse gebracht. Thyssenkrupp Nucera war an der Börse nur zu Beginn ein Erfolg. In den ersten Wochen ging es bis auf etwas mehr als 25 Euro nach oben. Seitdem geht es Schritt für Schritt nach unten. Der Börsenwert liegt derzeit bei einer Milliarde Euro./he/ajx

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 12,11 auf Tradegate (11. August 2026, 19:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,49 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -8,49 %/+33,11 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den charttechnischen Ausbruch der Thyssenkrupp-Aktie, der noch bestätigt werden muss. Als wichtige Marken gelten das Ausbruchshoch, die 20-Tage-Linie und der Widerstand bei 12,50–12,60 Euro; teils werden 15–17 Euro bis Herbst erwartet. Fundamentale Impulse sehen Anleger durch die geplante Abspaltung von tk accelis, mögliche TKMS-Aufträge und weitere Verkäufe. Skeptiker verweisen auf die schwache Langfristperformance, Stahlprobleme und hohe Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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