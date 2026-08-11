ROUNDUP 2
Jemen: Tote nach Huthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer
- Sechs Tote und zehn Verletzte bei Raketenangriff
- Vier Besatzungsmitglieder und zwei Soldaten getötet
- Regierung macht Huthi für Angriff verantwortlich
(Aktualisierung: Opferzahl erhöht, weitere Details)
SANAA (dpa-AFX) - Bei einem Raketenangriff auf ein jemenitisches Handelsschiff in der Meerenge Bab al-Mandab sind nach jemenitischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden verletzt, wie die Küstenwache mitteilte.
Bei den Getöteten handelt es sich demnach um vier Besatzungsmitglieder: drei Pakistaner und einen Indonesier. Hinzu kommen zwei Soldaten, die Teil eines Rettungsteams waren.
Das Schiff "Tahama", das Lebensmittel geladen habe, wurde nach Regierungsangaben am Morgen während der Fahrt durch die strategisch wichtige Meerenge von drei ballistischen Raketen getroffen. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen. Als Rettungskräfte versuchten Verletzte zu evakuieren, sei eine weitere Rakete auf das Schiff abgefeuert worden, hieß es.
Das Verkehrsministerium machte die Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich. Das Ministerium forderte die internationale Gemeinschaft und zuständige Organisationen auf, dringend Maßnahmen zum Schutz der Schifffahrt und der Besatzungen im Roten Meer, in der Meerenge Bab al-Mandab und im Golf von Aden zu ergreifen. Die Huthi äußerten sich zunächst nicht zu dem Angriff.
Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi im Jemen hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Die Huthi greifen in dem Rahmen auch immer wieder Schiffe im Roten Meer und der für den internationalen Handel wichtigen Meerenge Bab al-Mandab an. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung./arj/DP/he
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Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;
Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.
- Wenn die eingefrohrenen Vermögen freigegeben werden (zeitgleich)
- Der Iran die Strasse von Hormus kontrollieren und Wegezoll verlangen darf
- Langfristig eine Atombombe gebaut werden kann
- Israel sich aus dem Libanon zurückzieht und die Hamas in Ruhe lässt
- die Huthis in Ruhe gelassen werden (Saudiarabien)
- Sich die Amis weitestgehend aus dem persischen Golf einschliesslich Basen zurückziehen
Sieg auf der ganzen Linie für den Iran, die Megaloserkarte für die Amis und das kann selbst Donaldo mit noch so imposanten Fakenews schön reden.
Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.