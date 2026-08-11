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    Besonders beachtet!

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    On Holding Registered (A) Aktie sinkt rapide - 11.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die On Holding Registered (A) Aktie bisher Verluste von -22,21 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der On Holding Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - On Holding Registered (A) Aktie sinkt rapide - 11.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    On Holding AG ist ein dynamisches Unternehmen im Sportbekleidungssektor, das sich durch technologische Innovationen und stilvolles Design von der Konkurrenz abhebt.

    On Holding Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.08.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die On Holding Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -22,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,49 %, geht es heute bei der On Holding Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die On Holding Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,85 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,66 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in On Holding Registered (A) eine negative Entwicklung von -34,23 % erlebt.

    On Holding Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,54 %
    1 Monat -22,66 %
    3 Monate -12,85 %
    1 Jahr -33,56 %
    Stand: 11.08.2026, 20:47 Uhr

    Informationen zur On Holding Registered (A) Aktie

    Es gibt 308 Mio. On Holding Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,18 Mrd. € wert.

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    Ob die On Holding Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur On Holding Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    On Holding Registered (A)

    -22,30 %
    -21,54 %
    -22,66 %
    -12,85 %
    -33,56 %
    -52,42 %
    ISIN:CH1134540470WKN:A3C20K
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