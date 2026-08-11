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    Besonders beachtet!

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nike (B) - Aktie mit schwachem Handelstag - 11.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nike (B) Aktie bisher Verluste von -2,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nike (B) - Aktie mit schwachem Handelstag - 11.08.2026
    Foto: Gints Ivuskans - 1906531372

    Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

    Nike (B) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 11.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von -2,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute bei der Nike (B) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nike (B) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,52 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -4,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nike (B) eine negative Entwicklung von -33,52 % erlebt.

    Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,28 %
    1 Monat -8,96 %
    3 Monate -2,52 %
    1 Jahr -42,43 %
    Stand: 11.08.2026, 20:48 Uhr

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,71 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 11.08. - US Tech 100 schwach -0,35 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    DAX & Co. im Plus: Deutscher Markt überholt heute die Wall Street


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PUMA, Under Armour Registered (A) und Co.

    PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -8,17 %. VF notiert im Minus, mit -0,50 %. adidas verliert -2,76 %

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    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    -2,62 %
    -4,28 %
    -8,96 %
    -2,52 %
    -42,43 %
    -63,31 %
    -75,16 %
    -26,37 %
    +508,61 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993
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