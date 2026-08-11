Nike (B) - Aktie mit schwachem Handelstag - 11.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Mit einer Performance von -2,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,03 %, geht es heute bei der Nike (B) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nike (B) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,52 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -4,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,96 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nike (B) eine negative Entwicklung von -33,52 % erlebt.

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,28 % 1 Monat -8,96 % 3 Monate -2,52 % 1 Jahr -42,43 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Stand: 11.08.2026, 20:48 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,71 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben am US-Aktienmarkt am Dienstag die Kurse letztlich nicht gestützt. Die wichtigsten Indizes notierten gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss moderat im Minus. Der …

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes leicht zulegen und vor allem Tech-Werte glänzen, treten die US-Märkte überwiegend auf der Stelle.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von PUMA, Under Armour Registered (A) und Co.

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,55 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -8,17 %. VF notiert im Minus, mit -0,50 %. adidas verliert -2,76 %

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Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.