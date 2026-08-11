JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 365 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti passte am Dienstag ihre Schätzungen für den Kosmetikkonzern infolge stärkerer Halbjahreszahlen an. Die Prognose für den Gewinn je Aktie steige auch aufgrund von Währungseffekten./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 384,5EUR auf Tradegate (11. August 2026, 20:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 365

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

