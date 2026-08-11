RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Boeing habe mit 53 Jets ein konstantes Tempo an den Tag gelegt, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach den Daten. Der Fokus richte sich nun auf die erwartete Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT
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Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 202,3USD auf Tradegate (11. August 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: USD
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