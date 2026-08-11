RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Boeing habe mit 53 Jets ein konstantes Tempo an den Tag gelegt, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach den Daten. Der Fokus richte sich nun auf die erwartete Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 202,3USD auf Tradegate (11. August 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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