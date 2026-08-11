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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie leidet unter Verkäufen - 11.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -3,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie leidet unter Verkäufen - 11.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.08.2026

    Am heutigen Handelstag musste die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,48 % im Minus. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,000, mit einem Minus von -3,48 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,33 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -2,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +33,21 %.

    Während ThyssenKrupp deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,13 %. Damit gehört ThyssenKrupp heute zu den auffälligeren Werten.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,62 %
    1 Monat +7,48 %
    3 Monate +16,33 %
    1 Jahr +24,96 %
    Stand: 11.08.2026, 21:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neubewertung von Thyssenkrupp durch den Konzernumbau. Die geplante Verselbstständigung von tk accelis und mögliche Erlöse aus Beteiligungsverkäufen werden als Kurstreiber und Hinweis auf stille Reserven gesehen. Kritiker verweisen auf schwache langfristige Kursentwicklung, marode Stahlstrukturen, Niedrigwasser, hohe Logistikkosten und Margendruck. Charttechnisch gilt der Ausbruch als noch unbestätigt; 12,50–12,60 € ist ein wichtiger Widerstand, Kursziele reichen bis 15–17 €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,50 Mrd.EUR € wert.

    Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen SOEC-Ausstieg mit noch mehr Verlust


    Der Elektrolyse-Spezialist Thyssenkrupp Nucera rechnet wegen einer strategischen Neuausrichtung im laufenden Geschäftsjahr mit mehr Verlust als bisher. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde 2025/26 bei minus 105 bis minus 75 Millionen …

    DAX & Co. im Plus: Deutscher Markt überholt heute die Wall Street


    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes leicht zulegen und vor allem Tech-Werte glänzen, treten die US-Märkte überwiegend auf der Stelle.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,43 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -2,10 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,66 %. ArcelorMittal legt um +0,16 % zu

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    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -3,24 %
    -2,62 %
    +7,48 %
    +16,33 %
    +24,96 %
    +80,10 %
    +37,80 %
    -41,26 %
    +54,69 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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