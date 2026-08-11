DZ BANK stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Schneider Electric angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine anhaltend hohe Nachfrage im Bereich KI-Infrastruktur untermauere das beschleunigte organische Wachstum der Franzosen, schrieb Robert Czerwensky in einer Analyse vom Dienstag. Die deutliche Erhöhung des Jahresausblicks für Umsatz und Marge zeige eine hohe operative Dynamik und eine erfolgreiche Umsetzung des Exzellenzprogramms./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 304,9EUR auf Tradegate (11. August 2026, 20:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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