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    H.I.G. Capital schließt die Übernahme von Phoenix ME ab

    LONDON, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eines ihrer verbundenen Unternehmen Phoenix ME Limited („Phoenix" oder das „Unternehmen") übernommen hat, einen führenden, im Vereinigten Königreich ansässigen Anbieter integrierter Dienstleistungen in der mechanischen und elektrischen Gebäudetechnik für die Bereiche Rechenzentren, Life Sciences, Infrastruktur und Gewerbebau. Lee Compton, Geschäftsführer und Gründer von Phoenix, wird gemeinsam mit H.I.G. erneut in das Unternehmen investieren, während das bestehende Managementteam im Amt bleibt und die weitere Entwicklung des Unternehmens leiten wird. Jim Arnold wird die Position des Vorsitzenden übernehmen und gemeinsam mit der Geschäftsführung sowie H.I.G. die nächste Wachstumsphase von Phoenix unterstützen.

    Phoenix ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Planung, Installation und Inbetriebnahme integrierter mechanischer sowie elektrischer Systeme und betreut einen breit gefächerten Stamm langjähriger namhafter Großkunden im Vereinigten Königreich und in Europa. Das Unternehmen hat sich einen hervorragenden Ruf für Spitzenleistungen sowie die zuverlässige Umsetzung komplexer, geschäftskritischer Projekte erworben, darunter viele der prestigeträchtigsten Infrastrukturprojekte Londons mit starkem Bezug zu den schnell wachsenden Bereichen Rechenzentren und Lifesciences. Das Unternehmen sieht großes Potenzial, bestehende sowie neue Kunden bei ihren komplexesten und geschäftskritischsten Projekten noch besser zu unterstützen, seine Präsenz in ganz Europa auszubauen sowie sein Dienstleistungsangebot sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen zu erweitern.

    Lee Compton, Geschäftsführer von Phoenix, erklärte: „Phoenix steht seit Langem für Qualität sowie Zuverlässigkeit und ist ein vertrauenswürdiger Partner der größten und renommiertesten Auftragnehmer sowie Endkunden unserer Branche. Wir blicken voller Zuversicht in die Zukunft und sind überzeugt, dass wir durch die enge Zusammenarbeit mit H.I.G. unseren Kunden in unseren schnell wachsenden Endmärkten auch weiterhin herausragende Ergebnisse liefern können."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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