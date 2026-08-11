Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.