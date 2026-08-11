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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: +6,34 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,03 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,34 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die trotz übertroffener Umsatz- und Gewinnerwartungen schwache Kursentwicklung der MercadoLibre-Aktie nach einem vorherigen Ausbruch. Diskutiert werden anhaltende Reinvestitionen, das auf 16,4 Mrd. US-Dollar gewachsene Kreditportfolio sowie mögliche Risiken durch steigende Ausfälle und Zinsen. Einige Anleger sehen das Geschäftsmodell robust und wollen Kursrückgänge zum Nachkauf nutzen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber MercadoLibre eingestellt.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -5,64 %
    Platz 3
    Performance 1M: -33,58 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,64 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -4,85 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,22 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,85 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,64 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung und die Frage, ob der größte Kursanstieg bereits hinter SpaceX liegt. Morgan Stanley bestätigt 300 US-Dollar und nennt 600 US-Dollar im Bull-Case, gestützt auf Cursor und KI-Wachstum. Diskutiert werden zudem der begrenzte Streubesitz, mögliche Gewinnmitnahmen nach dem Aktien-Lock-up, Absicherungen über Derivate sowie hohe Volatilitätskosten. Als Fundamentaldaten gelten Starlink-Verträge mit Airlines und der Ausbau der KI-Infrastruktur mit NVIDIA; Kritiker halten die Bewertung für stark zukunftsabhängig und spekulativ.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Adobe
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 6
    Performance 1M: +20,47 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -3,63 %
    Platz 7
    Performance 1M: -1,03 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,63 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +3,56 %
    Platz 8
    Performance 1M: -16,86 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen, volatilen Kursverlauf und die Unsicherheit vor den Quartalszahlen. Im Zentrum steht Michael Burrys Short-These: hohe Leasingverpflichtungen, mögliche Fehleinschätzungen bei GPU-Abschreibungen und eine überdehnte Bewertung könnten Nebius belasten. Befürworter verweisen dagegen auf starkes Umsatzwachstum, positive EBITDA-Entwicklung, hohe Liquidität sowie langfristig vertraglich gesicherte Nachfrage von Microsoft und Meta.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 9
    Performance 1M: -0,84 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 10
    Performance 1M: -23,51 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +3,16 %
    Platz 11
    Performance 1M: -4,28 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,16 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 12
    Performance 1M: -16,30 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 13
    Performance 1M: -36,20 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang trotz überzeugender Quartalszahlen, hoher Bruttomarge und angekündigtem Aktienrückkauf. Diskutiert werden ein Gewinnsprung, die Sonderkonjunktur bei Speicherchips und die Frage, ob der Kursanstieg von rund 3.000 % fundamental gerechtfertigt ist. Skeptiker verweisen auf eine möglicherweise überschrittene Chip-Zyklusphase, begrenztes Wachstum und eine unter den hohen Erwartungen liegende Umsatzprognose; neue Tiefstände werden nicht ausgeschlossen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 14
    Performance 1M: +7,91 %
    Chart PDD Holdings Incorporation (A) (A)
    ISIN: US7223041028
    WKN: A2JRK6
    Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,66 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,29 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,66 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 16
    Performance 1M: +9,38 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 17
    Performance 1M: +7,18 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 18
    Performance 1M: +0,29 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 19
    Performance 1M: +0,73 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 20
    Performance 1M: -10,49 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz von etwa 75 auf 64 US-Dollar nach den Quartalszahlen. Trotz starkem Umsatzwachstum, Rekord-Auftragsbestand und hoher Liquidität belasten der höhere Verlust, erwartete Margenrückgänge und die Verschiebung des Neutron-Erstflugs. Diskutiert werden eine mögliche Halteposition sowie Erholungschancen ab 2027 durch die Iridium-Übernahme, sinkende Entwicklungskosten und neue Neutron-Umsätze.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 21
    Performance 1M: -14,07 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 22
    Performance 1M: +3,45 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Broadcom
    Tagesperformance: -2,29 %
    Platz 23
    Performance 1M: +4,77 %
    Chart Broadcom
    ISIN: US11135F1012
    WKN: A2JG9Z
    Die Broadcom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,29 %.

    Cintas
    Tagesperformance: +2,28 %
    Platz 24
    Performance 1M: +10,79 %
    Chart Cintas
    ISIN: US1729081059
    WKN: 880205
    Die Cintas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,28 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +2,15 %
    Platz 25
    Performance 1M: -12,73 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,15 %.

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