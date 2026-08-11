Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,34 %
Performance 1M: -3,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,64 %
Performance 1M: -33,58 %
Tagesperformance: -4,85 %
Performance 1M: -0,22 %
Tagesperformance: -4,12 %
Performance 1M: -6,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,84 %
Performance 1M: +20,47 %
Tagesperformance: -3,63 %
Performance 1M: -1,03 %
Tagesperformance: +3,56 %
Performance 1M: -16,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,30 %
Performance 1M: -0,84 %
Tagesperformance: -3,25 %
Performance 1M: -23,51 %
Tagesperformance: +3,16 %
Performance 1M: -4,28 %
Tagesperformance: +2,94 %
Performance 1M: -16,30 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: -36,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: +7,91 %
Tagesperformance: -2,66 %
Performance 1M: +3,29 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: +9,38 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: +7,18 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: +0,29 %
Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +0,73 %
Tagesperformance: +2,49 %
Performance 1M: -10,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -14,07 %
Tagesperformance: -2,31 %
Performance 1M: +3,45 %
Tagesperformance: -2,29 %
Performance 1M: +4,77 %
Tagesperformance: +2,28 %
Performance 1M: +10,79 %
Tagesperformance: +2,15 %
Performance 1M: -12,73 %