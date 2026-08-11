Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,41 %
Performance 1M: +15,89 %
Tagesperformance: +6,39 %
Performance 1M: +4,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,52 %
Performance 1M: -33,58 %
Tagesperformance: +5,10 %
Performance 1M: +6,30 %
Tagesperformance: -5,07 %
Performance 1M: -0,22 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +11,36 %
Tagesperformance: -4,78 %
Performance 1M: -4,60 %
Tagesperformance: +4,59 %
Performance 1M: +16,28 %
Tagesperformance: -4,56 %
Performance 1M: +4,90 %
Tagesperformance: +4,31 %
Performance 1M: -12,55 %
Tagesperformance: +4,14 %
Performance 1M: +17,97 %
Tagesperformance: -4,13 %
Performance 1M: -2,92 %
Tagesperformance: +4,11 %
Performance 1M: +19,00 %
Tagesperformance: -3,88 %
Performance 1M: -8,88 %
Tagesperformance: -3,79 %
Performance 1M: -2,79 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: -1,03 %
Tagesperformance: +3,72 %
Performance 1M: -36,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,69 %
Performance 1M: +20,47 %
Tagesperformance: +3,63 %
Performance 1M: +6,72 %
Tagesperformance: +3,58 %
Performance 1M: -12,48 %
Tagesperformance: -3,55 %
Performance 1M: +7,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,49 %
Performance 1M: +12,77 %
Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: +12,22 %
Tagesperformance: +3,43 %
Performance 1M: -7,51 %
Tagesperformance: +3,38 %
Performance 1M: -6,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Performance 1M: -0,84 %
Tagesperformance: -3,35 %
Performance 1M: +21,46 %
Tagesperformance: +3,33 %
Performance 1M: +14,48 %
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: -9,76 %
Tagesperformance: +3,10 %
Performance 1M: -16,30 %
Tagesperformance: -3,06 %
Performance 1M: +44,25 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: -8,78 %
Tagesperformance: -2,85 %
Performance 1M: -11,67 %
Tagesperformance: -2,83 %
Performance 1M: +10,41 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: +3,29 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: +3,08 %
Tagesperformance: -2,63 %
Performance 1M: +2,71 %
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: +6,01 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: +0,73 %