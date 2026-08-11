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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.334,85€
    Basispreis
    5,34
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    × 8,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.643,52€
    Basispreis
    9,43
    Ask
    × 8,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart KKR
    ISIN: US48251W1045
    WKN: A2LQV6
    Die KKR Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,50 %.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: +6,41 %
    Platz 2
    Performance 1M: +15,89 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,41 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +6,39 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,16 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -5,52 %
    Platz 4
    Performance 1M: -33,58 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,52 %.

    Jabil
    Tagesperformance: +5,10 %
    Platz 5
    Performance 1M: +6,30 %
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,10 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -5,07 %
    Platz 6
    Performance 1M: -0,22 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,07 %.

    Ares Management Registered (A)
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 7
    Performance 1M: +11,36 %
    Chart Ares Management Registered (A)
    ISIN: US03990B1017
    WKN: A2N87U
    Die Ares Management Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    Ventas
    Tagesperformance: -4,78 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,60 %
    Chart Ventas
    ISIN: US92276F1003
    WKN: 878380
    Die Ventas Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,78 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: +4,59 %
    Platz 9
    Performance 1M: +16,28 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,59 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -4,56 %
    Platz 10
    Performance 1M: +4,90 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,56 %.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +4,31 %
    Platz 11
    Performance 1M: -12,55 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,31 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: +4,14 %
    Platz 12
    Performance 1M: +17,97 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,14 %.

    Humana
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 13
    Performance 1M: -2,92 %
    Chart Humana
    ISIN: US4448591028
    WKN: 856584
    Die Humana Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 14
    Performance 1M: +19,00 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: -3,88 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,88 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,88 %.

    Welltower
    Tagesperformance: -3,79 %
    Platz 16
    Performance 1M: -2,79 %
    Chart Welltower
    ISIN: US95040Q1040
    WKN: A1409D
    Die Welltower Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,79 %.

    Alphabet
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,03 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +3,72 %
    Platz 18
    Performance 1M: -36,20 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,72 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang trotz überzeugender Quartalszahlen, hoher Bruttomarge und angekündigtem Aktienrückkauf. Diskutiert werden ein Gewinnsprung, die Sonderkonjunktur bei Speicherchips und die Frage, ob der Kursanstieg von rund 3.000 % fundamental gerechtfertigt ist. Skeptiker verweisen auf eine möglicherweise überschrittene Chip-Zyklusphase, begrenztes Wachstum und eine unter den hohen Erwartungen liegende Umsatzprognose; neue Tiefstände werden nicht ausgeschlossen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Adobe
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 19
    Performance 1M: +20,47 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    Smurfit Westrock Public Limited Company
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 20
    Performance 1M: +6,72 %
    Chart Smurfit Westrock Public Limited Company
    ISIN: IE00028FXN24
    WKN: A40C7D
    Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: +3,58 %
    Platz 21
    Performance 1M: -12,48 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,58 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 22
    Performance 1M: +7,12 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Oracles weiteres Kurs- und Wachstumspotenzial. Befürworter erwarten dank Cloud- und KI-Infrastruktur, gefüllter Auftragsbücher, Palantir-Partnerschaft sowie Regierungs- und Militärgeschäft Kurse von 180 bis 200 US-Dollar. Dagegen stehen Sorgen vor Überbewertung, steigenden Ausfallrisiken und einer möglichen Blase. Charttechnisch wird um 100 Euro eine mögliche Nachkaufzone gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

    Emerson Electric
    Tagesperformance: +3,49 %
    Platz 23
    Performance 1M: +12,77 %
    Chart Emerson Electric
    ISIN: US2910111044
    WKN: 850981
    Die Emerson Electric Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,49 %.

    Eaton
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 24
    Performance 1M: +12,22 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: +3,43 %
    Platz 25
    Performance 1M: -7,51 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,43 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: +3,38 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,37 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,38 %.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 27
    Performance 1M: -0,84 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    HP
    Tagesperformance: -3,35 %
    Platz 28
    Performance 1M: +21,46 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,35 %.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: +3,33 %
    Platz 29
    Performance 1M: +14,48 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,33 %.

    Edison
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 30
    Performance 1M: -9,76 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +3,10 %
    Platz 31
    Performance 1M: -16,30 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,10 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 32
    Performance 1M: +44,25 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    Rockwell Automation
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 33
    Performance 1M: -8,78 %
    Chart Rockwell Automation
    ISIN: US7739031091
    WKN: 903978
    Die Rockwell Automation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 34
    Performance 1M: -11,67 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    Carvana Registered (A)
    Tagesperformance: -2,83 %
    Platz 35
    Performance 1M: +10,41 %
    Chart Carvana Registered (A)
    ISIN: US1468691027
    WKN: A2DPW1
    Die Carvana Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,83 %.

    Netflix
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 36
    Performance 1M: +3,29 %
    Chart Netflix
    ISIN: US64110L1061
    WKN: 552484
    Die Netflix Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Casey's General Stores
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 37
    Performance 1M: +3,08 %
    Chart Casey's General Stores
    ISIN: US1475281036
    WKN: 885039
    Die Casey's General Stores Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -2,63 %
    Platz 38
    Performance 1M: +2,71 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,63 %.

    Allstate
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 39
    Performance 1M: +6,01 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 40
    Performance 1M: +0,73 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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