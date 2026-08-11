ANALYSE-FLASH
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar
- RBC bestätigt Boeings Einstufung mit Outperform
- Kursziel bleibt unverändert bei 265 US-Dollar
- Fokus liegt auf Beschleunigung im zweiten Halbjahr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Boeing habe mit 53 Jets ein konstantes Tempo an den Tag gelegt, schrieb Ken Herbert am Dienstag nach den Daten. Der Fokus richte sich nun auf die erwartete Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:31 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 202,4 auf Tradegate (11. August 2026, 21:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 159,99 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +31,12 %/+45,97 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 265 US-Dollar
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