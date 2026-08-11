RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 202,4 auf Tradegate (11. August 2026, 21:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 159,99 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +31,12 %/+45,97 % bedeutet.